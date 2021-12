“Karate 1 Youth League Jesolo Venice 2021”, oro per Luigi Matacchioni

Ancora una medaglia d’oro, per Luigi Matacchioni, nella quarta ed ultima tappa della “Karate 1 Youth League 2021” che si è tenuta a Jesolo (Venezia) dal 10 al 12 di Dicembre.

Il giovane karateka di San Felice Circeo si è nuovamente contraddistinto nell’ambito della massima competizione internazionale Under 18 organizzata dalla WKF – Federazione Mondiale Karate – che, dopo gli appuntamenti di Cipro, Croazia e Turchia, è approdata nella cittadina veneta con numeri da record: 2349 partecipanti da tutto il mondo nelle categorie Esordienti, Cadetti e Juniores delle discipline agonistiche di Kumité e Kata.

Sui tatami rosso-blu del PalaInvent, l’atleta cresciuto in casa della ASD Karate Pontino di Sabaudia ha sbaragliato ben 84 avversari provenienti da 27 diverse nazioni, suddivisi nelle 8 pool della categoria Kata Cadetti Maschile. Dominando gli incontri, ha riportato sul gradino più alto del podio i colori del Gruppo Sportivo Fiamme Oro – Sezione Giovanile Roma- presso il quale si allena e che lo ha rappresentato ed assistito unitamente alla società di appartenenza.

Quattro i match disputati dal quindicenne che ha eseguito in gara Kata dello stile Shotokan: Gojushiho Dai, Gojushiho Sho, Kanku Sho e Gankaku. Matacchioni ha conseguito in entrambe le valutazioni della tecnica e dell’atletica ottimi voti che gli hanno garantito l’accesso, con ampio margine, alla finale in cui ha battuto con il punteggio di 24,48 ed uno scarto di oltre 6 decimi il pur bravo spagnolo Alejandro Galán Lacón.

Matacchioni si è così aggiudicato una delle quattro medaglie d’oro vinte dagli italiani sulle 31 in palio e, soprattutto, ha riportato a casa il primo posto nella categoria Cadetti nella tappa italiana della Youth League che mancava dal 2017.

L’atleta pontino ha in tal modo bissato il successo ottenuto a Limassol, sull’isola di Cipro, dove si era già aggiudicato a Giugno la medaglia d’oro nella tappa di apertura della Karate 1 Youth League 2021.

Una stagione ricca di successi, per il pontino, Campione Italiano in carica da Luglio ed inserito nell’elenco degli atleti di interesse nazionale, che con questa vittoria si porta al secondo posto nella classifica mondiale cadetti della WKF.

Tra gli appuntamenti imminenti, la partecipazione al 105° Seminario Nazionale della FIJLKAM – Federazione Italiana Judo, Lotta, Karate ed Arti Marziali – che si terrà a Lignano Sabbiadoro (UD) dal 27 al 29 di Dicembre. La prestigiosa convocazione è riservata dai componenti della Commissione Nazionale Attività Giovanile ai soli atleti che conseguono importanti risultati nell’ambito del Campionato Italiano e della Youth League.

Luigi Matacchioni è stato ininterrottamente convocato dal novembre 2018.

Dal prossimo Gennaio, il karateka sarà impegnato nella “Youth League 2022”, categoria Juniores, a partire dalla prima tappa che si terrà ad Acapulco, in Messico.