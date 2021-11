Karate, 10 campioni italiani e 14 medaglie per l’Asd Sport Per Tutti 

Un grande successo per gli atleti della Asd Sport per Tutti di Sermoneta affiliata Opes, che conquistano al Campionato Confederale Italiano 2021 di Karate, ben dieci titoli di Campioni Italiani e 14 medaglie.

L’evento si è svolto lo scorso 31 ottobre e 1 novembre 2021 a Quarrata a Pistoia. I 10 allievi del Maestro Nicola Marone, sono riusciti alla grande nell’impresa, conquistando in più competizioni e nonostante decisioni arbitrali discutibili, ben 4 primi posti, 7 secondi posti, 1 terzo posto, 1 quarto posto e 2 sesti posti, tornando a casa con 10 titoli di Campioni Italiani per l’anno 2021.

I ragazzi non si sono fatti intimorire dall’alto livello della competizione, ne dal giudizio arbitrale, gareggiando egregiamente e restando sull’area di gara concentrati e uniti, sostenendosi tra di loro come un gruppo di amici, creando lo spirito di gruppo che in un “dojo” si può trovare.

“Non importa il risultato, voglio che vi divertiate impegnandovi ovviamente” sono state le parole che risuonavano durante gli allenamenti nel dojo e soprattutto prima dell’inizio di ogni gara da parte del Maestro Marone. Ma Alessio Aceto, Manuel Baroni, Francesca Briganti, Gianluca Bruni, Giulia Bruni, Salvatore Carrichiello, Flavio Ceniccola, Monica Marone, Francesca Letizia Gatto, Ines Riccardo si sono divertiti, ma si sono anche portati a casa ben 14 medaglie.

I ragazzi si sono presentati sul tatami e hanno svolto da una a tre competizioni gareggiando con Kata individuale, Kumite e un Kata sincronizzato. Sul tappeto di gara c’erano atleti alla loro prima gara e altri che da anni cercano di conquistare quel titolo che potrebbe portarli agli europei. Molta la tensione e l’emozione dei ragazzi, che però non si sono scoraggiati, ma hanno gareggiato a testa alta portando in alto il nome dell’associazione.

Gli atleti dai 6 ai 12 anni hanno gareggiato la domenica, mentre la categoria che va dai 14 anni in su, il lunedì. In questa ultima fascia, ad aggiudicarsi il titolo di campione italiano, anche lo stesso Maestro Nicola Marone, che dopo oltre 25 anni dall’ultima gara da atleta, ha deciso a gran successo, di rimettersi in gioco per dare l’esempio ai ragazzi. Un monito su come lo sport non smetta mai di insegnare e su come non ci sia età anagrafica che tenga alla passione verso una disciplina.

“Ringrazio voi ragazzi che vi siete impegnati, ringrazio voi genitori che mi seguite sempre nelle varie uscite e ringrazio Opes Latina che mi supporta e mi consiglia in tutte le mie avventure” – commenta il Maestro Marone al rientro in palestra rivolgendosi a genitori e partecipanti.

L’ASD Sport per tutti di Sermoneta passa da tre Campioni Italiani nel 2019 a dieci Campioni Italiani per l’anno 2021, lasciandosi alle spalle l’emergenza Covid che ha rallentato lo sport. Il gruppo può tornare soddisfatto e continuare le sessioni di allenamento presso la palestra The Champion di Sermoneta.