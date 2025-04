Karate, 50 medaglie per l’asd Sport per Tutti di Sermoneta al Torneo Nazionale Libertas di Veroli

Ancora un pieno di medaglie per l’asd Sport per Tutti di Sermoneta, che al prestigioso Torneo Nazionale di Karate Libertas disputato a Veroli ha conquistato ben 50 medaglie con 28 atleti in gara.

Accompagnati dal Maestro 5° Dan Nicola Marone e dalle sue assistenti cinture nere 1° Dan Monica Marone e Teresa M., i giovani karateka hanno disputato 60 gare in due giorni, nelle specialità di kata singolo, kata duo, kata team, kumite singolo e kumite team.

Ottimi i risultati per tutti gli atleti sermonetani, che hanno gareggiato con determinazione, concentrazione e sicurezza, raccogliendo:

14 primi posti

16 secondi posti

20 terzi posti

oltre a numerosi altri piazzamenti di valore.

Nonostante il livello elevato della competizione, con oltre 500 atleti partecipanti e 31 associazioni iscritte, i ragazzi dell’associazione si sono distinti per la loro preparazione e lo spirito sportivo.

I protagonisti di questo successo sono:

Alessio Aceto, Manuel Barone, Andrea e Filippo Bartoccini, Flavio Ceniccola, Francesco e Nicolò Ciocchetti, Elisa, Greta e Niccolò D’Angelo, Kristel De Vincenzo, Lorenzo Evangelisti, Giuseppe Feola, Sofia Ficociello, Leonardo Iachetti, Noemi La Verde, Vincenzo Lucci, Gabriele Maimone, Francesco Matarazzo, Mattia Mari, Valentino e Terenziano Milani, Lorenzo Palombi, Giulia Petracca, Luca Porcelli, Gioele Retacchi, Ines Lumturi, Riccardo e Giovanni Tafuto.

Grazie a questi risultati, l’asd Sport per Tutti si è classificata quinta su 31 associazioni, conquistando una prestigiosa coppa, simbolo dell’impegno e della passione che ogni giorno gli atleti mettono in questa disciplina.

Non sono mancati i complimenti da parte dell’amministrazione comunale, con il sindaco Giuseppina Giovannoli e il consigliere delegato allo sport Mauro Mariott che hanno espresso le proprie congratulazioni agli atleti, ai tecnici e a tutta l’associazione per l’eccellente risultato ottenuto.