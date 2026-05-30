Karate, a Veroli pioggia di medaglie per Centro Fitness Montello e Makoto Dojo

Ottimo bilancio per il karate pontino alla Coppa Italia FENALC, andata in scena il 23 e 24 maggio sul tatami del palazzetto dello sport di Veroli. L’evento nazionale ha visto la partecipazione di circa 600 atleti provenienti da tutta Italia, impegnati nelle specialità del Kata (forma) e del Kumite (combattimento). A confermarsi tra le realtà protagoniste della manifestazione sono stati gli atleti del Centro Fitness Montello e del Makoto Dojo, guidati a bordo tappeto dalla Maestra Ornella Sperotto.

“Sono orgogliosa del risultato di tutti i miei allievi — ha dichiarato la Maestra Sperotto a fine gare — Al di là delle medaglie, il plauso più grande va all’impegno e alla crescita dimostrati da ognuno di loro, compresi i ragazzi che non sono riusciti a raggiungere il podio. Questo è il vero spirito del karate”.

Il bottino complessivo della spedizione è di assoluto rilievo. Su tutti spicca la prestazione di Kristal Mari, capace di laurearsi campionessa italiana in entrambe le specialità, conquistando il gradino più alto del podio sia nel Kata che nel Kumite.

Di seguito il riepilogo di tutti i piazzamenti degli atleti andati a medaglia: