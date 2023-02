Karate, Asd Sport Sermoneta: 54 medaglie nel Campionato Italiano

Grande prestazione per l’Asd Sport per tutti di Sermoneta, che torna dal Campionato Italiano di karate con 54 medaglie e 13 ori.

L’associazione con 22 atleti in gara a Lanciano lo scorso weekend al campionato nazionale, sotto l’attenta guida de il Maestro 5° Dan Nicola Marone si è posizionata al 4° posto su 19 associazioni provenienti da tutta Italia grazie ai risultati dei propri atleti e al suo grande talento tecnico nell’insegnamento di questa disciplina e ai consigli dell’assistente Monica Marone.

Questi 22 atleti hanno svolto ben 66 gare tra Kata Promotinal, Kata Agonisti, Kata Dimostrativo, Kata Duo, Kata Team e Khion. Il bottino è notevole: 13 primi posti, 19 secondi posti, 23 terzi posti, 6 quarti posti, 3 quinti posti e 2 sesti posti per un totale di 54 medaglie conquistate da Alessio Aceto, Manuel Barone, Andrea Bartoccini, Filippo Bartoccini, Francesca Briganti, Gianluca Bruni, Giulia Bruni, Flavio Ceniccola, Valentina Conio, Giuseppe Feola, Vincenzo Giunta, Monica Marone, Gabriele Maimone, Terenziano Milani, Valentino Milani, Niccolò Moretto, Sofia Moretto, Emma Parillo, Francesco Parillo, Luca Porcelli, Ines Lumturi Riccardo E Alessio Rosalbo.

L’associazione, che si allena presso la palestra The Champion di Sermoneta, si è confrontata con 630 partecipanti provenienti da tutta Italia, tra cui molti veterani, gareggiando con determinazione, sicurezza e convinzione anche in categorie superiori dovendosi confrontare anche con atleti più grandi di età e colore di cintura:

“Anzi hanno gareggiato benissimo – spiega il maestro Marone – restando sull’area di gara concentrati e uniti, dagli spalti sempre a sostenersi tra di loro come un gruppo di amici abbracciandosi prima e dopo ogni competizione al di là del risultato, creando così uno spirito di gruppo che solo in un Dojo si può trovare coltivando amicizia e non la competizione”. D’altronde ciò che Nicola Marone ripete sempre ai suoi ragazzi è “Non mi interessa il risultato, ma dovete divertirvi impegnandovi”.

Il Maestro Marone ha ringraziato i ragazzi per la caparbietà con cui affrontano gli allenamenti, i genitori, lo staff Opes Latina, E.I.K. e l’amministrazione comunale di Sermoneta per il sostegno.

“Le associazioni sportive di Sermoneta, in ogni disciplina, stanno facendo un lavoro straordinario con i giovani – spiegano il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore allo sport Giuseppe Corelli – Lo sport è fondamentale per la crescita: non solo sotto l’aspetto fisico e della salute, ma anche per la socializzazione. In gara si è avversari, fuori si è tutti amici. Congratulazione a tutti gli atleti e al maestro Marone”.