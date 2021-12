Karate, evento nazionale di successo per la “Sport per Tutti”

Un successo per il primo evento di Karate organizzato dalla “Sport Per tutti”, associazione sportiva affiliata all’ente di promozione sportiva Opes. Stage e prove di esame di livello nazionale hanno fatto tappa in terra pontina grazie all’organizzazione del maestro Nicola Marone, direttore tecnico dell’asd, nonchè tecnico dell’ente Italia Karate.

La cerimonia si è svolta domenica 28 novembre 2021 presso la palestra della polisportiva G. Morgagni di Borgo Grappa coinvolgendo tesserati Opes e non, a dimostrazione di come il karate oltre ad essere una disciplina che forma spirito e carattere, vanta un lato agonistico porta in auge molti atleti in competizioni nazionali.

Alle 08.30 tutti pronti per il saluto d’inizio e l’allenamento composto da esercizi funzionali di forza, velocità, mobilità e staticità, al cospetto del responsabile tecnico Maestro 7° Dan Mozzillo Aniello e due suoi collaboratori nonché tecnici dell’EIK (Ente Italia Karate): il Maestro 4° Dan Marone Nicola e il Maestro 3° Dan Montuoro Mollo Giuseppe.

Si è proseguito poi con combinazioni di tecniche di Kumite, prima individuali e poi a coppie utili per affrontare le gare nell’attesa dei campionati Italiani 2022. A metà allenamento una breve pausa per consumare il sacchetto gara offerto dal Conad Superstore di Sermoneta, per poi ricominciare l’allenamento tutti insieme e allenare tecniche di kata. Durante tutto lo stage e sotto lo sguardo attento dei tre tecnici, tanti i consigli su come migliorare le esecuzioni ed essere sempre pronti durante una competizione.

Tensione per l’inizio degli esami di KIU (passaggio cintura) con l’allieva Monica Marone sul Tatami, che sotto gli occhi attenti della commissione ha svolto l’esame nazionale per il passaggio a cintura nera. Durante tutto l’esame Monica non si è mai emozionata, rimanendo concentrata e mostrando i suoi tre Kata superiori. A seguire ha svolto il Kion sia a destra che a sinistra, ed infine ha effettuato un Kumite e un Ippon Kumite contro il cintura nera Gibotta Alessandro, rimanendo pronta e precisa a rispondere alle domande. Concluso l’esame Monica ha ricevuto i complimenti dalla commissione. A consegnarle il diploma nazionale di cintura nera I° Dan, il presidente provinciale Opes Latina Daniele Valerio che ha avuto il piacere di assistere anche all’esame di tutti gli atleti presenti omaggiandoli poi dell’attestato di partecipazione al Campionato Italiano Confederale di Karate svoltosi qualche settimana fa e dove gli stessi avevano portato a casa diversi titoli di campioni italiani. A consegnare la cintura nera alla giovane ed emozionata atleta, è stato invece il Maestro Marone accompagnato da un caloroso applauso.

Una giornata speciale per i quasi 50 atleti che hanno preso parte all’evento: Gibotta Alessandro, Marone Monica, Cultrera Giuseppe, Caliendo Francesco, Barone Manuel, Maimone Gabriele, Ceniccola Flavio, Tafuto Giovanni, Aceto Alessio, Cassandra Andrea, Riccardo Ines Lumturi, Briganti Francesca, Carrichiello Salvatore, Feola Giuseppe, Gatto Francesca Letizia, Matarazzo Francesco, Pennestri Davide, Pennestri Diego, Pompili Diego, Cassandra Marco, Del Savio Federico, Allotti Giulia, Angeloni Leopoldo, Antonucci Gabriel, Bartoccini Andrea, Berardi Mirko, Carrichiello Arianna, C. V. , Corelli Riccardo, Del Savio Alessio, Di Costanzo Antonia, Di Girolamo Sofia, Di Palma Francesco, Gioculano Noa, Mari Mattia, Marcovecchio Nicolò, Moretto Nicolò, Pagliuca Davide, P.E., P.F., Puzella Alessandro, Screti Rebecca, Vitale Aleida.