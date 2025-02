Karate, la Bonsai di Sezze spicca ai Regionali Lazio-Abruzzo e Umbria

Continua a stupire con i suoi risultati la Bonsai Karate Shito Ryu di Sezze. Ai Campionati Regionali Kumite Lazio-Abruzzo e Umbria sono splendidi i traguardi raggiunti dalla società setina guidata dal direttore tecnico Annarose Gschwändler.

Al Campionato Regionale di Kumite (combattimento) tenutosi il 02 Febbraio 2025 a Guidonia Montecelio nel quale hanno partecipato 391 atleti, 480 Kumite individuali, 76 Squadre di kumite, hanno partecipato i seguenti atleti: Adelina Covrig, Alexandru Covrig e Alessandro Cavaricci ottenendo i seguenti risultati:

Medaglia D’Argento a Adelina Corvig e Alexandru Corvig;

Medaglia di Bronzo a Alessandro Cavaricci;

Mentre al campionato regionale Umbro di Kata e Kumite, tenutosi lo scorso 23 Febbraio a Umbertide in Umbria, hanno partecipato 5 atleti di cui 4 sono saliti sul podio. Nella specialità kata sono stati premiati i seguenti atleti:

Adelina Covrig con la medaglia d’oro

Alexandru Covrig con la medaglia d’oro

Vanessa Bellocchi con la medaglia d’argento

Kevin Reiter con la medaglia di bronzo

Mentre nella specialità di Kumite sono stati premiati:

Adelina Covrig e Alexandru Covrig con la medaglia d’argento.

Alessandro Cavaricci si è posizionato quinto.

Grazie a questi risultati ottenuti, l’ASD Bonsai Karate Kenshukai Shito Ryu di Sezze, si è classificata quinta nella regione Umbria. Inoltre alla gara hanno partecipato anche il Maestro e direttore tecnico della società Annarose Gschwändler come Arbitro e Kevin Reiter come Atleta/Coach. Gli atleti, sempre grazie al Maestro Gschwändler, hanno dato prova di un’ottima preparazione tecnica e mentale, mostrando i risultati di un allenamento mirato e soprattutto centrando il vero obiettivo che è quello di portare alle gare un gruppo sano, che cresce unito in squadra, in un ambiente sereno, tra divertimento, lavoro fisico/mentale e di agonismo stimolante.

La prossima tappa sarà il campionato regionale Lazio di Kata il prossimo 2 Marzo 2025 a Frascati.