Karate, la Pisanti Sport Power al campionato Giovanissimi Fijlkam di Velletri

Saranno undici i giovani atleti della Pisanti Sport Power di Latina a scendere sul tatami domenica prossima, 15 giugno, a Velletri, in occasione del campionato Giovanissimi Fijlkam. Una giornata importante che rappresenta non solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione di crescita personale e di condivisione.

La gara arriva al termine di una stagione lunga e impegnativa, durante la quale i ragazzi si sono allenati con costanza e dedizione. Nonostante il caldo e la fatica di questo periodo finale, l’entusiasmo e la concentrazione non sono mai mancati. Il maestro Luigi Pisanti, aiutato sempre da Sara Berardo, sottolinea quanto l’obiettivo principale non sia solo il risultato, ma l’esperienza stessa della gara: “Vogliamo offrire ai nostri ragazzi più opportunità possibili di confrontarsi, per dar loro la forza di crescere non solo nello sport, ma anche nella vita”.

La partecipazione di un giovane atleta con disabilità rappresenta un ulteriore motivo d’orgoglio per la Pisanti Sport Power, da sempre attenta all’inclusione e all’importanza di offrire a tutti i bambini e ragazzi lo spazio per esprimere il proprio potenziale.

Appuntamento quindi a Velletri, domenica prossima, per una giornata all’insegna del karate, dei valori sportivi e del futuro: quello dei piccoli atleti che, con passione e impegno, portano avanti i colori della loro società. Società che non si ferma solo al karate, ma che vede il Maestro Pisanti anche nelle vesti di preparatore atletico. Proprio lui infatti è da poco tornato dalla Svizzera dove ha seguito il cammino di due promesse del nuoto, i fratelli Ciurlia, e in particolare con Carlo, il quale è riuscito a raggiungere la qualificazione ai prossimi campionati italiani migliorando il tempo dei 100 dorso.