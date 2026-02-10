Karate, l’Academy Pisanti di Latina brilla alla Coppa Carnevale di Ladispoli

Grande soddisfazione per i piccoli karateka dell’Academy Pisanti di Latina che, in occasione della Coppa Carnevale Fijlkam andata in scena il weekend scorso a Ladispoli, hanno ottenuto risultati di assoluto rilievo distinguendosi con ottime prestazioni. Diciotto i bambini presenti, tutti rientrati a casa con una medaglia, confermando l’ottimo lavoro svolto dallo staff tecnico e il valore del vivaio della società pontina.

Tra i risultati più significativi quello di uno dei leader di questa accademia, ossia Andrea Pisanti. Alla sua prima gara di kumite Under 10 (-33 kg) ha conquistato il primo posto, replicando il successo anche nella prova di kata. Ottime prestazioni anche per Mia Pacchiega, prima classificata nel kata e nella prova del palloncino, e per Riccardo Lupi e Tonino Casentini, entrambi saliti sul gradino più alto del podio nel kata e nella prova del palloncino. Quest’ultimi due seguiti dal maestro Andrea Troiani, che ha recentemente avviato una collaborazione tecnica con l’Academy Pisanti.

Da segnalare inoltre il risultato del più giovane partecipante del gruppo, Christian Pacchiega, appena quattro anni, capace di ottenere il secondo posto nel kata e il secondo posto nel palloncino, dimostrando grande entusiasmo e spirito competitivo.

Importante proprio la collaborazione avviata con il maestro Andrea Troiani, figlio di Giuseppe, primo maestro di Luigi Pisanti, che coinvolgerà progressivamente tutti i giovani atleti dell’Academy, rafforzando ulteriormente il progetto tecnico della società. Il lavoro sul settore giovanile, portato avanti insieme ai tecnici Sara Berardo, Amelia Antoci e, recentemente, anche dall’ex atleta delle Fiamme Gialle Fabio Guarriello, rappresenta la base di un percorso che punta a formare i futuri agonisti protagonisti delle prossime competizioni.

«La giornata è stata impeccabile sotto ogni punto di vista organizzativo e sportivo, grazie al lavoro del Presidente regionale del settore Karate Vincenzo Riccardi e di Patrizia Priora – commenta il maestro Luigi Pisanti –. I risultati dei nostri ragazzi confermano la qualità del lavoro che stiamo costruendo, partendo dai più piccoli per arrivare, passo dopo passo, a creare un gruppo agonistico sempre più competitivo».

Nel dettaglio tutti i premiati:

Andrea Pisanti, 1°classificato Kumite -33kg e 1° Kata.

Melotto Leonardo 3° classificato Kumite +37kg e 2° Kata.

Mazzone Lorenzo 3° classificato Kumite -37kg e 2° Kata

Negri Gabriele Alessandro 3° Kumite -33kg e 2° Kata

Fiorucci Francesca 3° Palloncino e 3° Kata

Testa Raffaello 3° Kumite -27kg e 1° Kata

Mia Pacchiega 1° Kata e 1° Palloncino

Christian Pacchiega 2° Kata e 2° Palloncino

Bellissari Carlotta 3° Kata e 1° Palloncino

Scalise Salvatore 2° Palloncino

Luppi Riccardo 1° Kata e 1° Palloncino

Leonardo Tucciarelli 2° Kata e 1° Palloncino

Casentini Tonino 1° Kata e 1° Palloncino

Cineraro Mattia 1° Kata e 3° Palloncino

Picca Gabriele 3° Kata

Bellisari Francesco 2° Kata e 3° Palloncino

Ascanio Salvini 3° Kata e 3° Palloncino

Ruta Desiree 2° Kumite + 37kg