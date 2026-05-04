Karate, l’Academy Pisanti di Latina vola ai Campionati Italiani Fijlkam con Lorenzo Oliverio

Straordinario risultato per l’Academy Pisanti di Latina che, in occasione delle qualificazioni regionali di domenica scorsa a Ladispoli, conquista il pass per i prestigiosi Campionati Italiani della Fijlkam che si terranno prossimamente ad Ostia. A tenere alti i colori della società pontina è stato il 14enne Lorenzo Oliverio, il primo atleta maschile a rappresentare l’accademia in questa importante competizione nella categoria -70 kg. In una categoria agguerritissima, che vedeva al via oltre 21 atleti, Oliverio ha sfoderato una prestazione maiuscola. Il giovane dell’accademia pontina ha dominato il primo incontro per 6 a 0 e si è ripetuto nel secondo con un netto 7 a 0. La sua corsa si è fermata solo al terzo incontro, piazzandosi così al 7° posto della classifica generale. Un piazzamento che gli garantisce l’accesso diretto alle finali nazionali.

Grande la soddisfazione del maestro Luigi Pisanti, che commenta così il traguardo: “Per noi come accademia è un grandissimo risultato che dimostra la qualità del lavoro che stiamo svolgendo giorno dopo giorno. Portare un atleta alle qualificazioni e vederlo strappare il pass per gli Italiani è motivo di immenso orgoglio. Questo successo è il frutto di un’eccellente sinergia tra me, i tecnici federali Sara Berardo e Antoci Amelia, e della preziosa collaborazione dell’ex atleta delle Fiamme Gialle, Fabio Guarriello. Stiamo costruendo qualcosa di veramente importante, questo grazie anche ai genitori dei nostri 80 piccoli atleti, che dal primo settembre scorso continuano a riporre fiducia per far crescere sempre di più una sana realtà come la nostra”.

L’Academy Pisanti, situata sopra il Centro Agorà a Latina, si conferma un punto di riferimento assoluto per le arti marziali sul territorio. Un dojo unico dove gli atleti possono essere seguiti esclusivamente da tecnici federali Fijlkam, l’unica Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni per il karate.