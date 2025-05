Karate, l’Asd Bonsai brilla ai Campionati Nazionali Fesik: Sezze protagonista

Un weekend di emozioni e medaglie per l’Asd Bonsai Shito Ryu Karate, protagonista ai Campionati Nazionali Fesik 2025, andati in scena da venerdì 9 a domenica 11 maggio a Salsomaggiore Terme (PR). La prestigiosa manifestazione, riservata agli agonisti dai 14 anni in su, ha visto la partecipazione di ben 1.085 atleti in rappresentanza di oltre 110 società provenienti da tutta Italia.

La squadra agonisti dell’Asd Bonsai, che unisce le palestre di Sezze, Olginate, Valmadrera, Civate e Malgrate, ha ottenuto risultati di assoluto rilievo nelle due specialità del kata (forme) e del kumite (combattimento). In particolare, l’associazione si è classificata terza nella specialità Kata dello stile Shito Ryu e sesta nella classifica generale del Kumite, su un totale di 110 società partecipanti.

Grande soddisfazione per la sezione di Sezze, guidata dal Maestro Annarose Gschwändler, che ha portato in gara tre atleti, capaci di conquistare tre medaglie. Brilla su tutte la prestazione di Adelina Covrig, che ha vinto la medaglia d’oro nel Kata, laureandosi Campionessa Italiana e guadagnando così il diritto di cucire sul proprio kimono lo stemma tricolore.

Adelina ha poi conquistato anche la medaglia di bronzo nel Kumite, così come Alexandru Covrig, autore anch’egli di una grande prestazione nella specialità del combattimento. Ha partecipato anche Alessandro Cavaricci, che pur non classificandosi, ha dato prova di grande impegno.

“La soddisfazione per questi risultati è enorme – commentano dalla sezione di Sezze – perché sono il frutto dell’impegno costante, della partecipazione agli stage di aggiornamento e alla presenza attiva in ogni gara. Il merito va anche al coach Enrico Siddera, per la preparazione tecnica e mentale degli atleti, e agli ufficiali di gara, tra cui il Maestro Annarose Gschwändler come arbitro e Erica Perugini e Kevin Reiter come Presidenti di Giuria”.