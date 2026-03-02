Karate, oltre 50 bambini alla gara in famiglia dell’Academy Pisanti di Latina

Grande entusiasmo e partecipazione per la “gara in famiglia” organizzata dall’Academy Pisanti, che domenica scorsa ha coinvolto più di 50 bambini di tutte le categorie, dai nati nel 2012 fino ai più piccoli del 2022. I giovani karateka si sono messi alla prova in un percorso dedicato a mobilità e agilità, con rilevazione del tempo di percorrenza, e in una prova tecnica del palloncino, pensata per valutare coordinazione e qualità del gesto. Le classifiche hanno così tenuto conto sia della velocità sia dell’esecuzione tecnica, in un clima si di festa ma allo stesso tempo stimolante e formativo.



«È stata una giornata straordinaria – spiega il maestro Luigi Pisanti –. Vedere più di 50 bambini sorridere, impegnarsi e divertirsi è per noi la soddisfazione più grande. Abbiamo voluto offrire loro un primo assaggio di competizione, per accendere ancora di più la voglia di partecipare alle gare ufficiali, che purtroppo si svolgono quasi sempre a Roma». Il maestro ha poi evidenziato un aspetto del progetto: «Questa manifestazione rappresenta ciò che la nostra accademia vuole costruire: un percorso serio e ambizioso che metta i bambini al centro. Purtroppo, tra Latina e provincia, mancano strutture adeguate per ospitare vere gare federali. La differenza tra una competizione interna e un evento ufficiale è notevole. Nel nostro piccolo, però, continuiamo a lavorare per offrire ai ragazzi opportunità concrete di crescita».



Un ringraziamento speciale va alla banca BCC di Roma e alla Dolce Caffetteria, il cui contributo è stato fondamentale per la riuscita dell’evento. Presente alla manifestazione anche l’assessore allo Sport Andrea Chiarato, al quale il maestro Pisanti ha rivolto un sentito ringraziamento per la partecipazione e l’attenzione dimostrata. Parole di gratitudine anche per il senatore Claudio Barbaro, per il sostegno e la vicinanza al movimento sportivo del territorio. Grazie infine al pluricampione di pugilato Mario Pisanti, arrivato da Pisa per condividere la giornata con staff e bambini, e a chi ha curato l’organizzazione nei minimi dettagli. Ossia Sara Berardo, Amelia Antoci, Fabio Guarriello e Andrea Troiani.

Academy Pisanti che però non è solamente karate. Da un anno infatti il maestro Pisanti segue anche una giovane promessa del nuoto, Carlo Ciurlia, 17enne atleta delle Fiamme Oro, che proprio sotto la sua guida motivazionale ha recentemente conquistato la qualificazione ai Campionati Italiani.