Karate, pioggia di medaglie per Sermoneta: 84 podi ai Mondiali di Malta

Impresa straordinaria per l’Asd Sport per Tutti di Sermoneta, protagonista ai campionati internazionali di karate disputati a Malta tra Malta Open e World Championship WKA.

La delegazione pontina, composta da appena 14 atleti, ha conquistato complessivamente 84 medaglie, portando l’Italia ai vertici della competizione: 31 podi nella Malta Open (16 ori, 8 argenti e 7 bronzi) e ben 53 nel mondiale WKA (17 ori, 20 argenti e 16 bronzi).

Un risultato ancora più significativo se si considera l’altissimo livello della manifestazione, con circa 1.800 atleti provenienti da 22 nazioni. A guidare il gruppo il maestro Nicola Marone, affiancato dai coach Teresa Mazzuoccolo, Monica Marone e Antonio Iachetti.

Dato emblematico: 8 dei 14 atleti in gara si sono laureati campioni del mondo. La squadra ha chiuso inoltre al settimo posto assoluto su 50 associazioni partecipanti.

“Ringrazio gli atleti che non si sono mai scoraggiati – ha dichiarato il maestro Nicola Marone – affrontando ogni sfida con grande grinta, così come le famiglie e l’amministrazione comunale di Sermoneta per il supporto costante”.