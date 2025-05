Karate, Pisanti Sport Power protagonista al Memorial Linda Grassucci: 17 medaglie

Una pioggia di medaglie e sorrisi per i giovanissimi karateka della Pisanti Sport Power di Latina, protagonisti assoluti al Memorial Linda Grassucci, andato in scena domenica 11 maggio al Palasport di viale delle Province a Cisterna. La manifestazione, targata CSEN e riservata alla categoria Bambini, ha visto la partecipazione di ben 49 società da tutto il territorio, ma i riflettori si sono accesi anche sulla piccola ma ambiziosa realtà guidata dal maestro Luigi Pisanti.

Il bottino parla chiaro: 17 atleti in gara e altrettante medaglie, frutto di prestazioni eccellenti nelle discipline di kata, kumite, percorso e prova del palloncino. Il bilancio finale è di 5 ori, 9 argenti e 3 bronzi, con l’aggiunta di un risultato straordinario nella categoria Para-Karate, dove Lorenzo De Leoni ha conquistato una meravigliosa medaglia d’oro, contribuendo al secondo posto societario in questa speciale classifica inclusiva.

Grande soddisfazione per il team allenato dall’ex atleta dell’Esercito Italiano, affiancato con passione e competenza dalle maestre Sara Berardo e Amelia Antoci, che insieme portano la Pisanti Sport Power all’11esimo posto nella classifica generale per società.

“È anche grazie a loro che possiamo essere felici di questi risultati – ha dichiarato il maestro Luigi Pisanti –. In soli due anni di attività a Latina, stiamo raccogliendo risultati splendidi, ben figurando in ogni competizione. Abbiamo dei bambini fantastici che danno sempre il massimo, e di questo siamo davvero orgogliosi.”

L’appuntamento da cerchiare in rosso è il 24 maggio, data in cui al Pala Fight di via Piave andrà in scena uno stage straordinario organizzato proprio dal maestro Pisanti, con un ospite d’eccezione: Luigi Busà, campione olimpico a Tokyo 2020. Saranno oltre 100 gli atleti partecipanti, tra agonisti e bambini.

Gli atleti premiati nel dettaglio:

Andrea Pisanti: oro nel palloncino, argento nel kata, bronzo nel percorso

Nicole Bove: argento nel kumite

Filippo Siciliano: bronzo nel palloncino

Matteo Di Nucci: oro nel kata

Alessio Civisca: argento nel kumite

Tommaso De Leoni: doppio argento (kata e palloncino) e bronzo nel percorso

Aurora De Leoni: oro nel kata, bronzo nel palloncino e bronzo nel percorso

Rebecca Cenci: tre bronzi (kata, kumite e palloncino)

Fabrizio De Leoni: argento nel kata

Noemi Mercuri: oro nel kumite, doppio argento (kata e palloncino)

Medaglie anche per i piccoli Leonardo Melotto, Raffaello Testa e Matteo De Angelis

Un gruppo coeso, una palestra in crescita, un maestro che guarda lontano: la Pisanti Sport Power continua a scrivere pagine entusiasmanti del karate giovanile a Latina.