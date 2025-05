Karate, sabato il mega stage della Pisanti Sport Power: il Palafight ospita Luigi Busà

Oltre 100 atleti iscritti allo stage organizzato a Latina dalla Pisanti Sport Power del maestro Luigi Pisanti. E’ tutto pronto al Palafight di via Scrivia, dove sabato dalle ore 9:00 karateka provenienti da tutto il centro Italia avranno occasione di mettersi in mostra davanti agli occhi di un ospite d’onore: Luigi Busà, medaglia d’oro alle olimpiadi di Tokyo 2020 nella disciplina di Kumite.

Un evento speciale quello organizzato da una delle pochissime società federali di Latina, sempre più in ascesa e pronta ad ampliarsi con la nuova apertura di una vera e propria accademia. A settembre infatti il maestro Pisanti, uno dei pochi Fijlkam nel capoluogo pontino, darà vita ad una nuova élite del karate pontino che col nome di “Academy Pisanti” sorgerà all’interno del Centro Commerciale Agorà proprio sopra Millepiedi.

“L’apertura dell’academy, insieme a Sara Berardo e a mio figlio Giuseppe, è un sogno che si sta realizzando. – spiega emozionato il maestro Pisanti – Lo stiamo facendo per regalare un qualcosa di unico ai nostri atleti”.

“Ora però – conclude – non vediamo l’ora che arrivi sabato per trascorrere una giornata di sport insieme ad un campione olimpico come Luigi Busà. Questo sarà solo il primo di tanti eventi, perché noi siamo pronti a far conoscere a tutti molti altri campioni del karate Fijlkam. Ringrazio infine il mio amico Tiziano Pugliese e tutto il Palafight per la possibilità che ci hanno dato per fare questo evento all’interno della loro struttura”.