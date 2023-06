Karate, Sport per Tutti Sermoneta: Esami di passaggio di cintura

Il Maestro 5° Dan Nicola Marone direttore Tecnico dell’Asd “Sport per tutti” di Sermoneta e l’assistente Monica Marone cintura nera 1° Dan presso la palestra The Champions di Sermoneta hanno diretto gli esami di passaggio di cintura.

Emozionati ma tecnicamente preparati, tutti gli atleti sotto gli occhi incuriositi dei genitori hanno svolto il loro esame.

Gli atleti hanno dovuto svolgere tre prove per il loro passaggio di cintura ovvero il Kihon che consiste in una sequenza di tecniche di braccia e gambe, il kata che consiste in forme di tecniche eseguite in più direzioni e simula una lotta immaginaria contro più avversari e il kumite che è un vero combattimento contro un avversario.

L’esame è cominciato con l’esibizione del Kihon che ovviamente in base al colore della cintura diventava sempre più intenso e articolato di tecniche. Quando tutti hanno terminato il loro kihon si svolta la seconda fare dell’esame ovvero la dimostrazione del Kata e anche in questa fase d’esame più si saliva di colore della cintura più kata dovevano essere esibiti davanti ai due tecnici. Come ultima fase d’esame gli atleti hanno indossato i guantini da combattimento e si sono stati valutati nel Kumite.

Alla fine delle prove tutti gli atleti si sono schierati davanti al maestro che singolarmente a tutti per consegnare diploma e cintura e per la tradizionale foto di rito.

Gli atleti che hanno svolto l’esame sono Alessio Aceto, Giulio Animali, Leopoldo Angeloni, Federico Avallone, Filippo e Andrea Bartoccini, Gabriel Battisti, Kevin Battisti, Mirko Berardi, Gianluca e Giulia Bruni, S. Cacciotti, Flavio Ceniccola, Valentina Conio, Krystel De Vincenzo, Filippo D’Aloia, Elisa, Greta e Niccolò D’Angelo, Antonia Di Cosatanzo, Lorenzo Di Giacinto, Francesco Di Stefano, Giuseppe Feola, Sofia Ficociello, Vincenzo Giunta, Vincenzo Lucci, Gabriele Maimone, Mattia Mari, Francesco Matarazzo, Terenziano e Valentino Milani, Nicolo e Sofia Moretto, Emma e Francesco Parillo, Luca Porcelli, Andrea Portaccio, Gioele Retacchi, Ines Lumturi Riccardo, Alessio Rosalbo, Giovanni e Emanuele Tafuto, Vincenzo Trapanese.