Karate, Sport per Tutti: tre medaglie sull’isola di Malta

L’asd Sport per Tutti di Sermoneta è tornata dalla 21° edizione dell’International Karate Championship sull’isola di Malta con due argenti e un bronzo.

La società di karate, presieduta da Nicola Marone Maestro 5° Dan, ha ottenuto il pass per Malta grazie ai podi conquistati nelle competizioni italiane. Tra gli 800 atleti da 21 diverse nazioni c’erano anche Monica Marone di 15 anni cintura nera I Dan, Ines Lumturi Riccardo di 10 anni III KIU cintura verde e Giuseppe Feola di 9 anni IV Kiu cintura arancione, oltre allo stesso Nicola Marone.

Terzo posto nel kata tradizionale per Ines Lumturi Riccardo, mentre nel Kata Duo la coppia Ines e Giuseppe hanno ottenuto un quinto posto su 20 coppie. Due secondi posti nel Kumite per Monica Marone e Ines Lumtri Riccardo.

“In competizione di livello altissimo, e soprattutto internazionale, anche se non si porta una medaglia a casa ciò non significa che non si è stati bravi, l’importante e aver trovato il coraggio di mettersi in gioco – ha spiegato il maestro Marone – anche se in questo caso l’asd Sport per Tutti torna a casa con 2 argenti, 1 bronzo e un 5° posto meritatissimi. Ringrazio tutti i genitori che mi seguono sempre in giro, ringrazio il Comune di Sermoneta che ci supporta cercando di diffondere lo sport sul territorio pontino”.

Congratulazioni agli atleti sono giunte anche dall’amministrazione comunale di Sermoneta, con il sindaco Giuseppina Giovannoli e l’assessore allo sport Giuseppe Corelli: “al maestro Marone, agli atleti, alle famiglie e a tutte le realtà sportive di Sermoneta che coltivano i valori della sana competizione, del rispetto reciproco e dello stare insieme”.