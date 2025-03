Karate, successi per il Sakura Dojo al Campionato Regionale di Kata

Il Sakura Dojo di Latina ha brillato al Campionato Regionale di Kata, con 11 medaglie d’oro, 3 d’argento e 8 di bronzo. Tra i risultati più significativi, la vittoria nelle categorie cinture nere juniores e seniores, maschili e femminili, e nelle competizioni a squadre. Tra i protagonisti, Alessia Mandatori, Davide Castaldi, Carlo Chillemi e Simone Tucci.

Tra i più giovani, Martina Loreti ha vinto nella categoria 6-7 anni, seguita da Alice Di Nunzio e Federico Florissi, con Federico Ippati in continua crescita. Buona prestazione anche per i team di Alessandro Penazzi, Claudio Gasbarrone e Lucio Montagner, selezionati per il Trofeo delle Regioni, e per Mattia Sacco, Federico Ippati e Gabriele Notarmuzi.

Medaglie di bronzo individuali per Laura Fiaschetti, Lorenzo Ridolfi, Luca Iobbi, Mattia Sacco e Sara Castaldi. Terzi nelle competizioni a squadra sono arrivati Alice Di Nunzio con le sorelle Alessia e Laura Fiaschetti, Sara Castaldi con Helen Bianchi e Eleonora Ridolfi, e Luca Iobbi con Luca Cataldo e Gabriele Ciavaglia.

Tra i brillanti atleti anche Biancamaria Girardi, futura rappresentante del Lazio, e Roberta Giorgi, premiata per la vittoria al Campionato Nazionale. Ottime prove anche da Kevin Pacilli, Emily Jean Ellis, Matteo Ienco, Alessandro Luppino, Arianna Mangialetto, Samuele Notarmuzi, Paolo Senatore, Francesco Parisotto e Jacopo Bruno.