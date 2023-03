Karate, un successo per il 4° evento “Sport per Tutti”

Domenica 5 marzo si è svolto presso il Palazzetto dello Sport “Palabianchini” di Latina, il “4° Evento Karate Sport per Tutti” ovvero uno Stage di Karate a livello Nazionale organizzato dal Maestro 5° Dan Nicola Marone, direttore tecnico dell’A.S.D. “Sport per Tutti” di Sermoneta. Un vero successo in termini di partecipazione e di pubblico alla presenza di 150 alteti.

L’evento, che si è svolto grazie al sostegno del Comitato Provinciale Opes Latina, è diventato un appuntamento di rilevanza nazionale con l’obiettivo di formare tecnicamente gli atleti per prepararli ad affrontare le imminenti competizioni nazionali che li porteranno alle vetrine europee.

Le lezioni dello stage nazionale sono state svolte a rotazione dai tecnici della Commissione Nazionale E.I.K. ovvero dal Presidente E.I.K. Maestro 7° Dan ESPOSITO Sigismondo, Vice Presidente E.I.K. Maestro 7° Dan MOZZILLO Aniello, Maestro 6° Dan SOCCORSI Massimo, Maestro 5° Dan MARONE Nicola, Maestro 4° Dan ESPOSITO Marco Armando, Maestro 4° Dan IOSSA Michele, Maestro 4° Dan MASCIA Mariano, Maestro 4° Dan COSSENTINO Pasquale e Maestro 3° Dan MONTUORO MOLLO Giuseppe.

Alle ore 09.30 tutti e 150 gli atleti appartenenti all’ASD Sport per Tutti di Sermoneta, ASD Artema Sport, l’ASD Undergraun, l’ASD New Expression, l’ASD Emivan e l’ASD Primavera Fitness, erano di fronte ai 9 Maestri per iniziare lo Stage.

Subito dopo il saluto tutti gli atleti hanno cominciato con un riscaldamento aerobico propedeutico per allenare il Kumite. Terminato il riscaldamento gli atleti si sono divisi in quattro gruppi per provare tecniche di Khion. Terminato la prima fase dell’allenamento gli atleti si sono fermati 15 minuti per consumare il sacchetto gara offerto dal CONAD SUPERSTORE di Sermoneta e ritirare dei gadget offerti da Rocco Bimbi sempre disponibile a iniziative sportive mostrandosi sempre propenso alla crescita dello sport. Subito si è ripreso con un allenamento di Kata. Sempre suddivisi, gli atleti, hanno provato vari kata per essere pronti allo step successivo dello stage ovvero una simulazione di gara.

Ultima fase dello stage è stata “simulazione di gara”. Divisi per POOL tutti gli atleti hanno aspettato il loro momento per gareggiare. Hanno cominciato a gareggiare tutti gli atleti divisi per colore di cintura davanti a arbitri Nazionali, gli atleti si sono esibiti con il loro KATA per poi salire su un podio per essere premiati.

“Questa simulazione doveva essere un modo per preparare gli atleti, non solo alla gara, ma anche alla tensione che si deve affrontare prima delle competizioni” – ha commentato il Maestro Marone.

Presente all’evento il presidente del com. prov. Opes Latina Daniele Valerio che oltre a premiare gli atleti ha fornito tutto il supporto e il sostegno per la riuscita dello stage. Alle premiazioni ha presenziato anche il dirigente Opes Latina Andrea Chiarato.

L’evento si è concluso con i ringraziamenti da parte del maestro Marone a tutti i collaboratori dello staff, i tecnici, le autorità intervenute e ha esteso un ringraziamento agli sponsor. Ovviamente non è mancata alla fine una foto ricordo con i maestri e le autorità, ma c’è stata anche una foto ricordo con tutti i partecipanti. Foto che immortalerà nei ricordi degli atleti una giornata all’insegna dello sport, ma soprattutto che tale evento vuole insegnare che il Karate è una disciplina che oltre a rafforzare il corpo, rafforza mente, spirito e carattere, facendo aumentate la sicurezza e l’autostima all’atleta e ha anche una parte agonistica che se allenata bene e con continuità riesce a far affrontare gare con sicurezza e serenità.