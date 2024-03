Kumo da Gaeta a “Amici 23”: il talento che ha conquistato il cuore della città

Gaeta si prepara a celebrare l’ingresso trionfale di Tiziano Coiro, meglio conosciuto come Kumo, nel Serale di “Amici”, il famoso talent show condotto da Maria De Filippi. Nato nel 2001, questo eccezionale ballerino ha già lasciato il segno nel mondo della danza moderna e dell’hip-hop, nonostante le avversità incontrate lungo il suo cammino.

Tra le sue esperienze professionali di spicco, spiccano la partecipazione al concerto di Elodie e al corpo di ballo dei Mondiali in Qatar. Ma la strada di Kumo non è stata priva di ostacoli, come dimostra l’incidente che ha rischiato di spezzare i suoi sogni. Tuttavia, la sua tenacia e la passione per la danza hanno prevalso, portandolo a ottenere la tanto ambita maglia per il Serale di “Amici”.

Originario di Gaeta, Kumo ha perfezionato le sue abilità presso il centro del movimento di Rita Spinosa fino al 2019, quando ha deciso di trasferirsi a Milano per inseguire il suo sogno. Il sindaco Cristian Leccese ha espresso grande entusiasmo e orgoglio per il successo del giovane talento gaetano, augurandogli il meglio per le prossime sfide che lo attendono nel talent show.

Il debutto di Kumo nel Serale di “Amici” è previsto per sabato 23 marzo, e con determinazione, passione e il sostegno della sua città natale, è determinato a lasciare il segno in questa 23esima edizione del programma. Unitosi alla squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, Kumo si prepara a competere per la vittoria finale, insieme ai suoi compagni di squadra Petit, Holden, Marisol e Dustin.

Il sindaco Cristian Leccese ha voluto partecipare alla gioia di tutta la città per questo grande traguardo dedicando a Tiziano un lungo e sentito post sui social media.