La Asl di Latina celebra le donne, ospite in videochiamata la campionessa Lollobrigida

La Asl di Latina celebra il valore delle donne con un convegno dedicato al loro ruolo nella società e nel mondo del lavoro. L’appuntamento è in programma domani, venerdì 6 marzo, alle ore 10, nella palazzina direzionale dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina.

L’iniziativa, intitolata “Una storia globale, un impegno che genera valore”, è organizzata per mettere in luce il contributo che le donne offrono ogni giorno con passione, competenza e impegno, sia nella vita professionale sia in quella privata, affrontando ancora oggi stereotipi e pregiudizi. Ad aprire e chiudere i lavori sarà la direttrice generale della Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, alla presenza di rappresentanti delle autorità sanitarie, civili e militari.

Ospite d’eccezione dell’evento sarà la campionessa olimpica Francesca Lollobrigida, che interverrà in collegamento video dall’Olanda. L’atleta, tra le protagoniste del pattinaggio di velocità italiano, porterà la sua testimonianza sul valore dell’impegno e della determinazione nello sport e nella vita. Previsto anche l’intervento dell’assessore regionale alla Cultura, Pari Opportunità, Politiche giovanili e della Famiglia, Renata Baldassarre, che parlerà delle politiche di genere e delle iniziative messe in campo dalla Regione Lazio per promuovere pari opportunità e valorizzazione del ruolo delle donne.