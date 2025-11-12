La Benacquista a Imola per ritrovare il successo, stasera la sfida all’UP Andrea Costa

Dopo la battuta d’arresto di sabato scorso a Caserta, la Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna subito in campo per il turno infrasettimanale dell’undicesima giornata del campionato di Serie B Nazionale. L’appuntamento è per questa sera, mercoledì 12 novembre, alle ore 20:30, sul parquet del PalaRuggi di Imola, dove i nerazzurri affronteranno l’UP Andrea Costa in una gara che si preannuncia intensa e dal grande equilibrio.

La formazione di coach Franco Gramenzi arriva alla sfida con un bilancio di otto vittorie e due sconfitte, entrambe maturate in trasferta e con scarti minimi (a Chiusi e Caserta). Nonostante la sconfitta dell’ultimo turno, Latina resta nel gruppo di testa del Girone B, a quota 16 punti, alle spalle di Virtus Roma e Pielle Livorno (18), e appaiata a Luiss Roma e Paperdi JuveCaserta. Imola, dal canto suo, vive un buon momento di forma. Con 10 punti in classifica, i romagnoli sono reduci da due successi consecutivi, conquistati contro Chiusi e Pesaro, risultati che hanno dato slancio e fiducia a una squadra giovane e ben organizzata.

La sfida avrà anche un sapore particolare per alcuni protagonisti. Tra le fila dell’Andrea Costa ci sono infatti due ex nerazzurri, Davide Raucci, capitano di Latina in A2 nelle stagioni 2019/20 e 2020/21, ed Elhadji Thioune, che ha vestito la maglia pontina nella seconda parte della scorsa stagione, già allenato da Gramenzi a Roseto.

A presentare la gara è stato Alberto Pellizzari, che sottolinea la voglia del gruppo di reagire subito dopo la sconfitta di Caserta: “La partita di sabato ci ha lasciato un po’ di rammarico, ma anche la consapevolezza che possiamo e dobbiamo crescere ancora. Nel secondo tempo abbiamo mostrato la nostra identità e ora dobbiamo avere quell’atteggiamento fin da subito. Vogliamo tornare a vincere e lo faremo puntando sulla nostra difesa, sul ritmo e sulla condivisione del gioco.” Il giovane esterno nerazzurro ha poi aggiunto: “Imola è un campo difficile e con un pubblico molto caloroso, ma dobbiamo concentrarci su di noi e sulle nostre qualità. C’è grande sintonia all’interno del gruppo e questo è un valore importante che può fare la differenza nel corso della stagione.”