La Benacquista a Rimini in cerca di riscatto

Le parole di Coach Giancarlo Sacco:

”Giochiamo contro una squadra che è stata costruita per puntare alla Serie A, una delle formazioni che durante l’estate ha fatto il mercato più importante. Nel roster sono presenti 3 MVP della scorsa stagione, Tomassini, Grande e Marks, due americani di grande affidamento e un gruppo italiano molto importante. Rimini è partita un po’ in sordina, all’inizio le cose non sono andate molto bene, un po’ come il percorso di Cividale, però in questo ultimo periodo evidentemente Sandro Dell’Agnello ha fatto un grosso lavoro, ha rimesso a posto le gerarchie, ha riequilibrato la squadra. Difendono molto bene, tatticamente sono abbastanza pronti a diverse scelte e quindi è un altro confronto del livello di Udine, Trieste e della stessa Cividale, che adesso sta dimostrando il suo vero valore. Per noi la prima cosa è recuperare dalla fatica delle 3 partite in 6 giorni, poi prepararci bene ed essere pronti per giocare faccia a faccia con Rimini e, se si dovesse presentare l’occasione, saper approfittare dell’eventuale opportunità”.