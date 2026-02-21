La Benacquista a Veroli contro Nocera, Bagni: ”Servirà attenzione”

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket si prepara a tornare in campo per la 28ª giornata del campionato di Serie B Nazionale. L’appuntamento è fissato per domenica 22 febbraio alle ore 18:00 al PalaCoccia, che continua a ospitare le gare interne dei nerazzurri a causa dell’indisponibilità del palasport di Cisterna di Latina.

Dopo aver osservato il turno di riposo nella scorsa giornata, la formazione pontina si presenta all’incontro con il quarto posto solitario nel Girone B, a quota 38 punti, con una gara ancora da recuperare. In vetta alla classifica resta la Virtus Roma, seguita da Livorno e Caserta, mentre la Luiss Roma insegue a breve distanza.

La pausa è stata utile allo staff tecnico guidato da coach Gramenzi per ricaricare le energie e lavorare sui dettagli in vista del finale di stagione. Restano però da valutare le condizioni di Antonio Gallo, fermato da un infortunio nell’ultima gara disputata, e quelle del capitano Pastore, alle prese con un problema muscolare: la loro eventuale presenza sarà definita a ridosso del match.

Di fronte ci sarà una Power Basket Nocera in crescita, rilanciata dal recente cambio in panchina. La squadra campana, ora guidata da coach Di Lorenzo, ha ottenuto due successi consecutivi – nel derby contro Caserta e in casa con Ravenna – mostrando segnali evidenti di ripresa. Attualmente nelle zone basse della classifica, Nocera è determinata a conquistare punti preziosi per allontanarsi dalla zona retrocessione.

Tra i giocatori più pericolosi spicca Lorenzo Donadio, miglior realizzatore della squadra, affiancato da Saladini e Nonkovic. Rispetto alla gara d’andata, vinta da Latina in trasferta, il roster campano ha inoltre inserito Andrea Sipala, elemento di esperienza per la categoria.

A presentare la sfida è stato l’assistente allenatore Alessandro Bagni, che ha sottolineato le difficoltà del confronto: «Affronteremo una squadra che, dopo il cambio di allenatore, ha trovato nuova energia e risultati importanti. Questo significa che incontreremo un gruppo in salute, che ha cambiato modo di giocare e che ha ritrovato entusiasmo e fiducia».

Bagni ha poi richiamato l’attenzione sull’importanza dell’approccio mentale: «Dovremo essere molto attenti e scendere in campo con grande concentrazione, perché quando una squadra è in fiducia riesce spesso ad andare oltre le difficoltà».

Sul momento dei nerazzurri, il vice allenatore ha evidenziato il lavoro quotidiano del gruppo: «Stiamo vivendo un buon periodo nei risultati, ma tutto nasce dall’impegno che mettiamo ogni giorno in palestra. Ora siamo nella fase decisiva della stagione: le partite diminuiscono e ogni gara pesa di più. Dobbiamo aggiungere un tassello alla volta per consolidare fiducia e autostima».

Domenica, dunque, si prospetta una sfida intensa e ricca di motivazioni: Latina vuole difendere il proprio piazzamento e proseguire il cammino ai vertici, Nocera cerca punti fondamentali per la salvezza. In palio non ci sono solo due punti, ma un ulteriore passo verso gli obiettivi stagionali.