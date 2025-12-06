La Benacquista accoglie Pesaro in una sfida da non sottovalutare

Vigilia in casa Benacquista Assicurazioni Latina Basket. Dopo la grande vittoria di Faenza, la squadra di coach Morato è pronta per il quindicesimo turno di campionato, in programma domani ore 18:00 sul parquet “casalingo” di Ferentino, vista l’indisponibile del Palasport di Cisterna. L’avversaria di giornata sarà la Consultinvest Loreto Pesaro, formazione che occupa la parte bassa della classifica con 4 punti, ma che ha già dimostrato di saper mettere in difficoltà chiunque. I marchigiani hanno infatti conquistato due vittorie pesanti, contro Ravenna e nel derby con Fabriano, e nelle ultime gare hanno tenuto testa anche a squadre ambiziose come Casoria e Chiusi. Una sfida, dunque, da non prendere alla leggera.

Latina arriva all’appuntamento forte dell’impresa di Faenza, dove i nerazzurri hanno espugnato per la prima volta il PalaCattani, confermandosi squadra in crescita e sempre più solida. Con 20 punti e il quinto posto solitario, la Benacquista vuole dare continuità alla propria corsa nelle zone nobili del girone B. A Ferentino non sarà semplice ricreare l’atmosfera calorosa del pubblico pontino, ma la speranza è di vedere comunque una buona rappresentanza di tifosi.

Sulla gara di domani sono arrivate le parole di capitan Pastore, che ha così spiegato: