La Benacquista archivia anche Gara 2: Treviglio battuta 85-65

Ottimo bis della Benacquista Assicurazioni Latina Basket che, dopo aver vinto Gara 1, sbriga la pratica Treviglio 85-65 e si aggiudica anche Gara 2. Sarà quindi già decisiva Gara 3 a Treviglio, con i pontini che necessiteranno mercoledì di un ultimo successo nella serie con i brianzoli per dirsi in semifinale playoff.

La cronaca

Un primo quarto con alti e bassi per la Benacquista, che parte fortissimo tra tripla di Gallo, due di Nwohoucha e riesce a tenere a bada la compagine avversaria. Treviglio, però, non molla e dopo aver recuperato i nerazzurri, si lancia verso un +6 (16-22) che fa tremare i supporters pontini, grandi protagonisti anche di questa Gara 2. Un Gallo scatenato risponde a Rubbini e Marcius e riporta “a galla” il Latina. La prima frazione si chiude sul 22-24.

Se il primo quarto è di Gallo, il secondo è tutto di Raphael Chiti: 12 i punti messi a referto dal classe ’99, che non riescono, però, ad evitare quella che sembrava una debacle annunciata anche nel secondo periodo di gioco. La Benacquista si accende con l’estro di Sacchetti, battaglia sul parquet con Cipolla, ma Treviglio fa valere la sua fisicità e porta dalla sua il punteggio fino all’alba dell’intervallo. Poi la freccia per tentare il sorpasso la mette Nwohoucha, autore di 9 punti, che riesce ad agganciare la squadra ospite e fare 43-43.

Si apre il sipario sul terzo quarto con due di Nwohoucha, ed “and one” dopo il fallo. (46-43). Tre minuti senza punti ma ci pensa Chiti ad allungare Latina sul +5, controallungato da un bel terzo tempo di Gallo: +7. Entrambi guidano l’offensiva pontina con ben quattordici punti a testa. Sono i liberi di Taflaj a far respirare Treviglio, prima del fader di Chiti che la porta sul 52-45. Un appoggio a canestro di Cipolla porta Latina sul 56-47 e la bomba di Capitan Pastore, la prima della sua gara, indirizza lo score sul +12. Il diciottesimo punto di Marcius, top scorer di Treviglio, accorcia le distanze sul 61-53 con Morina che ci mette del suo per fare anche 64-55 prima della sirena di terzo quarto.

È una bomba di Pastore, la seconda, ad aprire la quarta frazione sul 67-55 per i nerazzurri, ma è ancora un perfetto Marcius dalla linea a dar respiro e speranza ai brianzoli. Ancora Pastore allunga Latina alla guida con altri due punti, quando mancano sei minuti al termine. Si fa male Bakovic nelle fila di Gramenzi, costretto al cambio forzato. Giombini in euro-step mette i due punti del +12 e porta il tabellone sul 71-59 Latina, prima di essere “smentito” da Sacchetti, che invece la porta sul +14. Latina che ora divaga e si porta con Cipolla sul 75-61, prima delle bombe di Giombini e Di Emidio che mettono Gara 2 in ghiaccio sull’83-59, prima dell’85-65 finale.

Appuntamento quindi mercoledì sera alle 20:45 per l’attesa e decisiva Gara 3, ultimo potenziale tassello nel cammino alla semifinale.