La Benacquista Assicurazioni torna alla vittoria

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket torna a vincere, conquistando due punti preziosi, nella partita casalinga con la Ferraroni Juvi Cremona.

Una gara in cui i nerazzurri hanno condotto, e ben gestito, ma che ha riservato un finale concitato.

Dopo un primo quarto equilibrato in cui le due formazioni si sono “prese le misure”, la Benacquista ha trovato la chiave di lettura per costruire un divario in doppia cifra, +15 al 30′, e mantenerlo fino al 35′.

Cremona, ha avuto il merito di non mollare e l’abilità, avvicinandosi considerevolmente, ma mai al di sotto dei 4 punti di distanza, se non sulla sirena finale, quando la tripla di Allen ha sancito l’84-81 con cui la Benacquista ha vinto il match.

Cinque uomini in doppia cifra: Rodriguez miglior realizzatore di Latina con 20 punti personali, tirando con l’80% da 2, il 40% da 3 e il 100% dalla lunetta, e 5 assist distribuiti;

Cicchetti autore di 18 punti, 7/10 da 2 e 4/4 ai liberi, conditi da 8 rimbalzi, 1 stoppata, 1 schiacciata e 2 assist;

Ivan Alipiev ha messo a referto 12 punti e 9 rimbalzi, mentre 10 punti a testa per Parrillo e Capitan Fall, quest’ultimo ha catturato anche 8 rimbalzi. Menzione particolare per Moretti, nonostante la giovane età, per lui 5 punti, 7 rimbalzi e 2 assist.

Il prossimo appuntamento è domenica 11 dicembre ore 17:00 al PalaIlio, dove i nerazzurri affronteranno 2B Control Trapani in occasione della dodicesima giornata del Campionato.