La Benacquista cade ancora a Treviglio: si decide tutto a Gara 5

Un altro scivolone, complice un Treviglio in grande spolvero e con il calore dei propri tifosi al seguito. Ora la Benacquista non può più sbagliare, avendo a disposizione solo Gara 5. Un dentro fuori che, lunedì alle 20.30, deciderà quale delle due compagini passerà il turno.

La cronaca della gara

La partita si apre all’insegna dell’equilibrio e dell’intensità difensiva, con entrambe le formazioni impegnate in un confronto molto fisico e combattuto. Latina trova continuità in attacco grazie alle iniziative di Pellizzari, Chiti e Nwohuocha, mentre Treviglio si appoggia soprattutto alla presenza di Marcius nel pitturato. Dopo i primi dieci minuti il punteggio resta in perfetta parità sul 17-17.

Nel secondo quarto il match continua sui binari dell’equilibrio. Gallo prova a dare ritmo ai nerazzurri con giocate individuali e canestri importanti, supportato dalle triple di Di Emidio e dal contributo di Nwohuocha e Sacchetti. I lombardi, però, riescono a conservare il vantaggio sfruttando le iniziative di Rubini e Marcius e approfittando dei numerosi tiri liberi concessi. Latina rimane comunque a contatto e torna negli spogliatoi sotto di appena tre punti, sul 42-39.

Dopo l’intervallo, la Benacquista aumenta ulteriormente l’aggressività su entrambe le metà campo. Pastore prende per mano la squadra con punti e assist pesanti, mentre Di Emidio, Giombini e Sacchetti danno impulso alla rimonta pontina. Latina riesce più volte a riportarsi in parità e anche a mettere il naso avanti, ma Treviglio replica con precisione soprattutto dall’arco nei momenti decisivi. Nell’ultimo periodo i nerazzurri tentano ancora di rientrare fino al -5 nel finale grazie ai canestri dei soliti Gallo, Sacchetti, Chiti e Di Emidio, veri protagonisti della gara, ma i padroni di casa trovano l’allungo conclusivo e chiudono sull’83-74, rimandando tutto a Gara 5.