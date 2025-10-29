La Benacquista espugna Nocera e continua a vincere

Un’altra prova di forza per la Benacquista Assicurazioni Latina, che sul parquet campano della Power Basket Nocera conquista un’altra vittoria, netta e meritata, per 66-78. Una prestazione che conferma il proprio stato di forma e il percorso di crescita in questa prima parte di stagione. I nerazzurri di coach Franco Gramenzi hanno imposto sin da subito ritmo e intensità, mostrando una maturità tecnica e mentale che sta diventando il marchio di fabbrica di questo gruppo.

Dopo un primo quarto equilibrato, chiuso avanti 14-17, Latina ha mantenuto alta la concentrazione anche nel secondo periodo, nonostante il leggero ritorno dei padroni di casa che sono andati al riposo lungo in vantaggio 35-34. La svolta è arrivata nel terzo quarto, quando i pontini hanno alzato i giri in difesa e trovato continuità in attacco, piazzando un parziale di 14-25 che ha indirizzato definitivamente la partita. Nell’ultimo periodo poi, la squadra di coach Gramenzi ha poi amministrato il vantaggio, chiudendo sul 66-78 e portando a casa due punti pesanti.

Sugli scudi Bakovic e Ousmane, migliori realizzatori con 15 punti a testa, ma da sottolineare anche la solidità del gruppo e la capacità di tutti di contribuire in entrambe le metà campo. Una vittoria che consolida la prima posizione della Benacquista e, soprattutto, conferma la crescita di una squadra sempre più consapevole dei propri mezzi. Ora subito al lavoro per preparare la sfida casalinga con la Virtus Imola, in programma domenica alle ore 18.