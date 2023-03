La Benacquista fa suo il derby con Rieti, seconda vittoria di fila

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket, nonostante la pesante assenza di Ivan Alipiev, fa suo il derby laziale con Rieti e conquista quello che è il secondo successo consecutivo. I pontini hanno avuto il giusto approccio alla gara e hanno cercato di mantenere alta l’intensità, e anche se in alcuni frangenti ci sono stati cali di energia, sono riusciti a reagire e riprendere le redini del gioco.

Buonissima la prova di Moretti (21 di valutazione) che ha catturato ben 14 rimbalzi oltre ad aver servito 4 assist ai suoi compagni e aver rifilato 2 stoppate agli avversari. E restando in tema di stoppate (7 in totale), anche Capitan Fall (21 di valutazione) ne ha messe a referto 3, unite ai 12 punti, ai 9 rimbalzi e alle 2 palle recuperate. Entrambi sono rimasti sul parquet per 20 minuti. Le restanti 2 stoppate sono firmate Parrillo e Viglianisi, entrambi autori di una bella performance: Sasà con 2 triple in momenti topici del match, Kenny autentico trascinatore nella prima parte di gara. L’esordio casalingo per la new entry Cleaves II è stato caratterizzato non soltanto dai 17 punti realizzati (miglior realizzatore dell’incontro) ma anche dalla schiacciata messa a segno su assist di Parrillo durante l’ultimo quarto di gioco.

“Sicuramente le assenze hanno condizionato la partita – commenta Coach Franco Gramenzi al termine della sfida – Per noi era necessario vincere, e lo abbiamo fatto, ma ancora alcuni non sono nella condizione ottimale. Dobbiamo fare in modo di recuperare e migliorare, perché la prossima partita sarà per noi un’altra finale”.

Il prossimo appuntamento è per domenica 19 marzo alle ore 17:00 nuovamente al PalaBianchini, dove i nerazzurri affronteranno 2B Control Trapani in occasione della venticinquesima giornata del Campionato.