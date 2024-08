La Benacquista ha un nuovo capitano: è Lorenzo Baldasso

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha ufficialmente nominato Lorenzo Baldasso come Capitano della prima squadra per la stagione 2024/25, che parteciperà al campionato di Serie B Nazionale. Baldasso, alla sua seconda avventura con la maglia nerazzurra, si distingue non solo per le sue capacità tecniche, ma anche per il suo approccio professionale e la serietà con cui affronta ogni sfida.

La scelta di affidargli il ruolo di Capitano riflette l’entusiasmo e l’impegno che Lorenzo ha dimostrato fin dal suo ritorno a Latina, nonché l’esperienza maturata nei numerosi anni di militanza in Serie A2. Queste qualità, unite alla sua dedizione e alla capacità di fare squadra, lo rendono il leader ideale per guidare il gruppo durante questa nuova stagione.

Lorenzo Baldasso ha espresso grande soddisfazione per questa nomina: «Sono molto contento e fortemente motivato. I compagni sono tutti disponibili e i presupposti sono buoni per poter lavorare bene durante la stagione». Con queste parole, Baldasso conferma il suo impegno a portare avanti un progetto ambizioso e a rappresentare un punto di riferimento per i suoi compagni sia in campo che fuori.

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ripone grande fiducia in Baldasso, sperando che il suo contributo sia decisivo per affrontare con determinazione il campionato di Serie B Nazionale.