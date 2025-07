La Benacquista Latina Basket riabbraccia Andrea Pastore

Ora è ufficiale, Andrea Pastore tornerà a vestire la canotta della Benacquista Assicurazioni Latina Basket. A darne notizia proprio la società nerazzurra tramite una nota stampa. Play-guardia classe 1994 di 185 cm per 95 kg di peso, Andrea Pastore è un pontino doc cresciuto nel basket latinense, vestendo per 6 stagioni la maglia della Latina Basket, ed è reduce dalla vittoria del campionato di Serie B Nazionale con la Pallacanestro Roseto guidata da Coach Franco Gramenzi. Nella stagione regolare Pastore ha messo a referto di media 7.6 punti, 1.9 rimbalzi e 2.3 assist rivelandosi uno dei punti di forza della squadra che ha dominato la categoria.

Un primo colpo di mercato importante per il club del Commendator Lucio Benacquista, che si aggiudica le prestazioni di un giocatore esperto della Serie B Nazionale, nella quale milita stabilmente dal 2020 e in cui ha sempre disputato i playoff (Giulianova nel 2014-15, Roseto nelle due stagioni 202/21 e 2021/22, Faenza nelle due successive 2022/23 e 2023/24 e nuovamente Roseto nel 2024/25).

Tornare a Latina equivale a tornare a casa, ritrovare a Latina Coach Franco Gramenzi con cui ha appena vissuto una stagione da incorniciare, è ancora più emozionante, come conferma il giocatore latinense: “Desidero innanzitutto ringraziare il Commendator Lucio Benacquista e tutta la sua famiglia per aver fortemente voluto il mio ritorno “a casa”, probabilmente tanto quanto lo volevo io. Sono emozionato, come lo sono stato quando nella stagione scorsa sono venuto a giocare da avversario, è stata la prima volta da quando sono andato via e l’accoglienza ricevuta dalla famiglia Benacquista, anche in quell’occasione, è stata bellissima. Tornare a giocare per la squadra della mia città dopo 7 anni è una sensazione meravigliosa e sono pronto a lavorare con grande impegno per provare a riportare Latina dov’era”.

Andrea non nasconde quanto abbia inciso la presenza di Coach Gramenzi in panchina, sulla scelta di ritornare: “Sono contento e grato di poter disputare un altro campionato insieme a Franco (Coach Gramenzi, ndr) e di poterlo fare nuovamente a Latina, come già accaduto negli anni scorsi nel campionato di Serie A2. Lavorare con lui è stimolante ed è uno dei motivi principali che mi hanno spinto ad accettare la proposta”.

In linea con il suo carattere, la sua indole da guerriero e la sua grande voglia di portare in alto il nome di Latina, Pastore non perde l’occasione di mandare subito un messaggio a tutti gli appassionati di pallacanestro e sostenitori di Latina Basket: “Sappiamo bene che la chiusura del PalaBianchini, che ci auguriamo possa riaprire presto, ci metterà in condizione di dover giocare su un altro campo, almeno nella prima parte di stagione ed è proprio per questo che chiediamo già da adesso a tutti i tifosi e gli appassionati di venire a sostenerci anche a Cisterna. Abbiamo grande entusiasmo ed energia e ci adopereremo per dare sempre il massimo e fare in modo che il pubblico possa divertirsi nel vederci giocare, ma il supporto della gente di Latina è un valore aggiunto, il sostegno dei tifosi è il motore trainante. Ed è proprio perché non avremo un campo fisso, che avremo bisogno di maggiore aiuto, un piccolo sacrificio da parte di tutti, per puntare insieme a grandi risultati”.