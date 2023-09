La Benacquista Latina Basket vince il Memorial Fabrizio Di Flavio

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha disputato una partita amichevole in trasferta, sul parquet del palazzetto di Penne, Pescara, contro la Pallacanestro Roseto, guidata dall’ex coach nerazzurro Franco Gramenzi, per il 2° Memorial Fabrizio Di Flavio.

Nella rosa del team abruzzese, oltre al coach Gramenzi, ci sono altri due volti noti, Giordano Durante e Mitchell Poletti, entrambi ex giocatori del club pontino. I nerazzurri hanno vinto la gara e si sono aggiudicati il premio.

In questa occasione oltre ad Alexander Cicchetti anche Salvatore Parrillo è stato tenuto precauzionalmente a riposo per affaticamento muscolare. Entrambi riprenderanno ad allenarsi con il gruppo già da oggi.

I numeri di maglia non sono semplici cifre identificative, possono significare un nuovo inizio, un legame con il proprio passato, o la riconoscenza per una persona vicina. Le motivazioni che si nascondono dietro la loro scelta possono essere le più disparate.

Dietro ogni numero di maglia c’è una piccola storia.

Cosa c’è dietro ogni maglia? Un numero, certo, ma dietro quel numero? Spesso ricordi, affetti privati, scaramanzia, idoli.