La Benacquista Latina suona la nona sinfonia a Imola

Nona vittoria consecutiva della Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che si impone sul parquet di Imola in una classica gara punto a punti, non a caso terminata sull’ 83-84. Pontini che rimangono a -4 dalla Pielle Livorno, con una gara da recuperare e avendo già osservato un turno di riposo. E alla ripresa di campionato dopo la Final Four di Coppa Italia, i pontini affronteranno proprio la capolista in Toscana. Aria di primato pertanto, ma sulla caratura del roster di Gramenzi non c’erano dubbi sin dal momento della composizione.

Anche quando, come nel caso di Imola, mancavano Gallo e Simonetti e capitan Pastore

Partita intensa ed equilibrata al PalaRuggi, con le due squadre subito protagoniste di un avvio ad alto ritmo offensivo: il primo periodo si chiude sul 25-22 per i padroni di casa.

In avvio di seconda frazione è Chiti a ristabilire subito la parità dall’arco. La tripla di Bakovic e una buona circolazione di palla permettono ai nerazzurri di rimettere la testa avanti nel finale di quarto. Imola non molla e riesce a impattare nuovamente, così le due squadre vanno all’intervallo lungo sul perfetto equilibrio: 45-45.

Al rientro dagli spogliatoi il match continua sui binari dell’equilibrio. Le squadre si alternano più volte al comando in un terzo quarto molto spezzettato dai falli, finché nel finale Cipolla realizza un prezioso gioco da tre punti che consente alla Benacquista di chiudere avanti 58-61.

Nell’ultimo periodo Latina tenta l’allungo con i liberi di Giombini e la tripla di Taddeo, portandosi sul +8. Imola però non si arrende e rientra progressivamente grazie ai punti di Stankevicius e Giorgi, fino a riportare la gara in perfetta parità a pochi minuti dal termine. Il finale è al cardiopalma: Sacchetti riporta avanti i nerazzurri, ma a 29 secondi dalla sirena una tripla dei padroni di casa vale il sorpasso sull’83-82. Latina però non perde lucidità: dopo il time-out di coach Gramenzi, i nerazzurri eseguono alla perfezione lo schema offensivo e trovano il canestro decisivo di Bakovic a due secondi dalla fine. Il tiro sulla sirena di Imola non va a segno e la Benacquista conquista una vittoria pesantissima per 83-84, centrando il nono successo consecutivo.

Virtus Imola – Benacquista Assicurazioni Latina Basket 83-84

(25-22, 45-45, 58-61, 83-84)

Virtus Imola: Baldi 5, Stankevicius 31, Mazzoni 5, Errede, Tambwe 2, Melchiorri 10, Ricci 2, Metsla, Giorgi 16, Cosma n.e., Sanviti n.e., Pollini 12.

Tiri da 2 51% (20/39) tiri da 3 33% (7/21) tiri liberi 76% (22/29)

Coach Baldiraghi. Vice Zarifi. Assistente Zotti.

Benacquista Assicurazioni Latina Basket: Maiga 2, Pellizzari 2, Chiti 16, Di Emidio 5, Sacchetti 12, Nwohuocha 2, Cipolla 12, Palombo 2, Bakovic 11, Taddeo 8, Giombini 12.

Tiri da 2 57% (21/37) tiri da 3 27% (6/22) tiri liberi 75% (24/32)

Coach Gramenzi, Vice Gabriele, Assistente Bagni

Arbitri: Purrone Alberto di Mantova, Valletta davide di Montesilvano (PE) Pratola Marco di Francavilla al mare (CH)