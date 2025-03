La Benacquista Latina sfida Chiusi: obiettivo salvezza nella volata finale di Serie B

Dopo la pausa per la Finale di Coppa Italia, vinta dalla Gema Montecatini, riprende il campionato di Serie B Nazionale con la 33ª giornata della fase di qualificazione. La Benacquista Assicurazioni Latina Basket tornerà in campo domani alle 18:00 al Palazzetto dello sport di Cisterna di Latina, dove affronterà l’Umana San Giobbe Chiusi. Reduci dalla vittoria nello scontro diretto con Cassino, i nerazzurri occupano attualmente il penultimo posto in classifica con 14 punti, davanti solo a Rieti (8).

L’Umana San Giobbe Chiusi, attualmente nona con 32 punti, rappresenta un ostacolo difficile per i pontini. Nonostante le tre sconfitte consecutive, la formazione toscana ha dimostrato più volte di essere solida e competitiva, capace di giocarsela fino all’ultimo possesso. Può inoltre contare su giocatori esperti e giovani talentuosi, rendendola una squadra ostica da affrontare.

Il precedente stagionale sorride ai nerazzurri, che all’andata avevano espugnato il PalaPania con un convincente 98-106, in una gara in cui erano stati avanti per gran parte del match. Per il Latina sarà essenziale replicare quella prestazione, cercando di gestire meglio i momenti di difficoltà e mantenendo alta la concentrazione per conquistare due punti d’oro nella corsa alla salvezza.