La Benacquista Latina sfida Imola al PalaRuggi

Domani 8 marzo alle ore 18 la Benacquista Assicurazioni Latina Basket tornerà in campo al PalaRuggi per affrontare la Virtus Imola in una sfida valida per il campionato. I nerazzurri arrivano all’appuntamento con grande fiducia, mentre la formazione romagnola è alla ricerca di punti preziosi per risalire la classifica.

Imola occupa attualmente la diciottesima posizione con 14 punti, gli stessi di Pesaro che chiude la graduatoria ma con lo scontro diretto sfavorevole. Una situazione che rende la gara particolarmente importante per la squadra allenata da coach Baldiraghi.

Il momento della Virtus non è dei più semplici: nelle ultime tre giornate sono arrivate tre sconfitte consecutive, prima nello scontro diretto con Pesaro e poi contro due avversarie di alto livello come Livorno in trasferta e Virtus Roma. In precedenza, però, i romagnoli avevano dimostrato di poter mettere in difficoltà chiunque, vincendo sul campo della Luiss Roma e superando Quarrata davanti al proprio pubblico.

Tra i punti di forza della squadra c’è la guardia lituana Eimantas Stankevicius, arrivata a dicembre dal Jonava e subito protagonista con medie di 20.2 punti, 8.2 rimbalzi e 4.2 assist a partita. Il giocatore non era presente nella gara di andata, disputata il 2 novembre 2025 al Palasport di Cisterna di Latina, quando la Benacquista si impose con il punteggio di 79-72.

Sul fronte nerazzurro il clima è positivo. La squadra di coach Franco Gramenzi è reduce da otto vittorie consecutive che le hanno permesso di salire a quota 44 punti e di occupare la quarta posizione in classifica insieme a Caserta. Entrambe le formazioni devono ancora recuperare una partita e, al momento, il confronto diretto è favorevole ai campani, che si imposero di misura nella sfida di andata al PalaPiccolo.

Latina si presenta quindi all’appuntamento con buone sensazioni, ma con la consapevolezza che ogni partita può nascondere insidie, soprattutto in una fase del campionato in cui ogni punto può risultare decisivo.