Il tifo del Palasport di Cisterna non basta alla Benacquista Latina per fermare la capolista. Nel posticipo della 12esima giornata di Serie B Nazionale, i nerazzurri di coach Gramenzi devono arrendersi ai capitolini, che trionfano col punteggio di 80-89 confermandosi come una delle squadre più solide e complete del campionato.

Una gara intensa, giocata punto a punto nei primi due quarti: 20-22 e 24-28 i parziali che mandano le squadre al riposo lungo con i romani avanti di sei lunghezze. Latina resta pienamente in partita, reagisce con carattere e nel terzo periodo costruisce il suo momento migliore con un difesa aggressiva, ritmo alto e un parziale di 21-12 che porta la Benacquista sul +3.

La Virtus però non trema. Nell’ultimo quarto la formazione di Calvani rimette le mani sulla gara con ordine, fisicità e maggiore profondità di rotazione. I capitolini firmano un pesante 27-15 negli ultimi dieci minuti, ribaltano l’inerzia e chiudono il match con autorità sull’80-89.

Una sconfitta che non cancella quanto di buono fatto fin qui per la Benacquista, soprattutto perché arrivata contro una delle corazzate di questa Serie B Nazionale. Ora per i ragazzi di coach Gramenzi un’altra gara casalinga. Domenica arriva un’altra romana: la Luiss Roma. Un’occasione per i nerazzurri per ritornare a marciare.