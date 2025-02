La Benacquista lotta ma sul finale passa l’LDR Power Salerno

È stata una partita vibrante ed equilibrata caratterizzata da continui avvicendamenti nel vantaggio e decisa nel finale, quella che ha visto protagoniste la Benacquista Assicurazioni Latina Basket e la LDR Power Salerno nel turno infrasettimanale valevole per la 29esima giornata del campionato. Il risultato finale di 79-75 ha sorriso ai padroni di casa, ma i nerazzurri hanno combattuto fino alla fine in una sfida che si è confermata difficile e che lascia l’amaro in bocca.



Buonissima prestazione di Lorenzo Baldasso autore di 23 punti personali e trascinatore dei nerazzurri nel terzo quarto, importante anche la doppia-doppia di Thioune: 13 punti e 12 rimbalzi. Doppia cifra anche per Caffaro, che ha firmato 17 punti (60% da 2 e 75% da 3). Peccato per l’occasione persa di poter bissare il successo dell’andata e soprattutto di poter proseguire la risalita in classifica, ma è necessario guardare subito avanti, tra tre giorni si tornerà in campo e ci sarà un’altra battaglia da affrontare.

Il prossimo appuntamento è per sabato 22 febbraio alle ore 19:00 al Palasport Ponte Grande di Ferentino, dove i nerazzurri riceveranno la Virtus Roma 1960, in occasione della giornata numero 29 della regular season.