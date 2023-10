La Benacquista perde con Cremona, decisivo un canestro al photofinish

Decisa da un canestro al photofinish la prima sfida casalinga della Benacquista Assicurazioni Latina Basket valevole per il Campionato di Serie A2 Old Wild West. Cremona porta a casa il match con un canestro vicino al suono della sirena.

La prestazione mandata in campo dai nerazzurri nell’anticipo di ieri è stata avvincente, equilibrata, intensa, giocata ad alti ritmi e il cui risultato è stato deciso soltanto negli istanti finali della gara. Gli uomini di Coach Di Manno hanno lottato su tutti i palloni e, seppur commettendo alcune ingenuità ed errori soprattutto a cronometro fermo, che alla fine hanno pesato sul risultato finale, non si sono disuniti e sono rimasti in partita per tutti i 40 minuti.

Buonissima la prestazione di Gaines che con i suoi 31 punti personali, tirando con il 54% da 3 punti, è stato il miglior realizzatore del match. In doppia cifra anche Alipiev con 16, Parrillo con 12 e Romeo con 11 punti.

Il prossimo appuntamento è per mercoledì 11 ottobre 2023 alle ore 20:30 nuovamente al PalaBianchini, dove i nerazzurri, riceveranno la blasonata Acqua San Bernardo Cantù in occasione della terza giornata del Campionato.