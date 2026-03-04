Serviva una vittoria e così è stato. Al Palasport di Cisterna, la Benacquista fa la voce grossa contro Piombino, conquistando l’ottavo successo in fila. Un successo che permette alla squadra di coach Gramenzi di continuare a sognare, vista la classifica cortissima e i soli 4 punti a dividere, con due gara in meno, i pontini dalla capolista Livorno.

L’avvio è equilibrato, con Latina che parte con buona energia ma Piombino risponde colpo su colpo, chiudendo il primo quarto sul 22-20. È nel secondo periodo che i pontini cambiano marcia. Con maggiore intensità difensiva e buone scelte sotto canestro, la squadra di casa piazza un parziale di 30-20 che indirizza la gara, andando all’intervallo lungo avanti 52-40. Al rientro dagli spogliatoi il ritmo si abbassa e le difese hanno la meglio sugli attacchi. Il terzo quarto si chiude in perfetta parità (12-12), con Latina brava a controllare il vantaggio senza concedere rientri pericolosi agli ospiti. Nell’ultimo periodo i nerazzurri amministrano con maturità, rispondendo a ogni tentativo toscano e chiudendo i conti con il 24-22 finale che fissa il punteggio sull’88-74. Sugli scudi Raphael Chiti, autore di 21 punti e di 6 triple su 8 a segno.

Ora quattro giorni di riposo per preparare la trasferta di Imola, in programma domenica pomeriggio alle ore 18 al PalaRuggi di Bologna. Altra gara ampiamente alla portata per la squadra di coach Gramenzi, che non vorrà sicuramente perdere terreno per arrivare poi al meglio allo scontro diretto del 22 marzo in casa della capolista Pielle Livorno.