La Benacquista pronta ad un 2024 di riscatto, Romeo: “Daremo linfa vitale alla stagione”

“Questa partita è rilevante per la classifica, per la stagione, ma dal mio punto di vista è molto importante per i ragazzi, che stanno convivendo con mille difficoltà, anche logistiche. Gli infortunati probabilmente, per il momento, non li recuperiamo, quindi siamo sempre nella medesima situazione, però dato che questo gruppo sta lavorando ogni giorno con grande impegno e costanza, e ce la sta mettendo tutta anche a fronte di queste emergenze, riuscire a ottenere una vittoria sarebbe forse più importante per premiare i ragazzi per quello che stanno facendo, che per la ovvia importanza della situazione in classifica”.

Queste invece le parole di Gabriele Romeo, play/guardia Latina Basket:

“Sicuramente è un momento un po’ difficile, ma la squadra vuole iniziare a raccogliere i frutti del lavoro che ogni giorno viene fatto in palestra, ed è pronta a iniziare il nuovo anno con una carica maggiore e in maniera più decisa, per potersi risollevare sia dal punto di vista del morale, che della classifica. Il gruppo è sempre stato coeso, in ogni frangente, anche quando non arrivano i risultati si continua a lavorare seriamente, senza demoralizzarsi. Con il nuovo anno vogliamo dare nuova linfa vitale e riscattare una stagione iniziata male”.