La Benacquista pronta per la Fase Salvezza, pubblicato il calendario

Per la Benacquista, terminata la regular season del Campionato di Serie A2 Old Wild West, si apre lo scenario della Fase Salvezza. Un post season che vedrà i nerazzurri disputare altre 10 partite di andata e ritorno confrontandosi con 5 compagini, tutte in lizza per raggiungere l’importante obiettivo della permanenza nella categoria.

Dal 5 maggio al 9 giugno i pontini sfideranno Cento, Chiusi, Nardò, Agrigento e Roma: un vero e proprio tour de force con partite ravvicinate e trasferte non sempre agevoli.

Le squadre che prendono parte al girone salvezza sono quelle che al termine della stagione regolare si sono classificate al 9°-10°-11° posto dei gironi verde e rosso. I punti ottenuti in questa fase si sommano con quelli totali ottenuti nella fase di qualificazione. L’attuale classifica vede in testa Cento con 30 punti, seguono Nardò con 26, Chiusi con 22, Roma con 18, Agrigento con 16 e Latina con 14.

Al termine della fase salvezza le prime due classificate si qualificheranno al campionato di Serie A2 per la stagione 2024/25; le quattro squadre classificate dal 3° al 6° posto retrocederanno in Serie B Nazionale.

Di seguito il calendario della Benacquista:

-Domenica 5 maggio ore 18:00

Cento vs Latina

-Mercoledì 8 maggio ore 20:30

Latina vs Chiusi

-Domenica 12 maggio ore 18:00

Nardò vs Latina

-Mercoledì 15 maggio ore 20:30

Agrigento vs Latina

-Domenica 19 maggio ore 18:00

Latina vs Roma

-Domenica 26 maggio ore 18:00

Latina vs Cento

-Mercoledì 29 maggio ore 20:30

Chiusi vs Latina

-Domenica 2 giugno ore 18:00

Latina vs Nardò

-Mercoledì 5 giugno ore 20:30

Latina vs Agrigento

-Domenica 9 giugno ore 18:00

Roma vs Latina