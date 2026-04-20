La Benacquista riparte da Casoria (72-73) e si prepara ai playoff

MALVIN CASORIA – BENACQUISTA LATINA 72-73 (23-21, 21-21, 15-11, 13-20)

Ritorna alla vittoria la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, che passa a Casoria dopo tanta sofferenza e un ultimo quarto da leader. Le tre sconfitte consecutive sono alle spalle. La strada adesso è chiara, come il traguardo finale.

Si prospetta subito un’altra serata difficile, che nel primo quarto distribuisce salomonicamente rimbalzi e falli, conferma conferma il 21-21, che Vijiber allunga a +2 prima della fine del quarti iniziale, confermandosi un dolore per la retroguardia pontina. L’equilibrio è sovrano, Casoria e Benacquista Latina di punti ne mettono a referto altri 21 a testa prima del riposo lungo, ancora all’insegna di Vijber.

Il terzo periodo segna uno stacco tra campani e pontini, il parziale di 15-11 in favore di Casoria è un indicazione utile per la squadra di Gramenzi, tenuta in piedi da Chiti e Bakovic sugli altri.

Il capolavoro è dell’ultimo quarto, quello decisivo. Dal 68-62 realizzato da Berra il match cambia direzione, Casoria si lascia sorprendere, il 69-69 è di Bakovic, come il 71-71.

Poi Vijber di liberi ne azzecca uno, Chiti due su due e a 5 secondi dalla sirena la Benacquista di porta sul 72-73. Caserta alla disperata, Vijber sbaglia al tiro da due e la la stoppata di Nwohuocha vale come una tripla.

Sospiro di sollievo. Fine di un sortilegio. Ora si chiude la stagione regolare al Palasport di Cisterna contro Faenza domenica prossima. E poi sarà tempo di playoff.