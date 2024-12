La Benacquista riparte da Chiusi, per i pontini vittoria dopo 7 ko di fila

Torna a vincere dopo sette sconfitte consecutive la Benacquista Assicurazioni Latina Basket. I nerazzurri trionfano per 106-98 nella trasferta di Chiusi, mettendo fine ad una striscia di ko che andava avanti da inizio novembre. L’ultima vittoria dei pontini infatti risale al 27 ottobre, giorno in cui il roster dell’allora coach Origlio trionfò ai danni di Cassino.

Prima vittoria dunque sotto la gestione del neo tecnico Martelossi, che oggi ha potuto contare su una grande prestazione da parte di Merletto e Rossi, autori rispettivamente di 21 e 20 punti. Ora una settimana piena per recuperare energie e per preparare la gara interna con Salerno in programma domenica 15 dicembre alle ore 18.

Tabellino Umana San Giobbe Chiusi Basket-Benacquista Assicurazioni Latina Basket 98-106 (29-23, 52-49, 68-86) Umana San Giobbe Chiusi Basket: Longetti S. n.e., Arrigucci n.e., Baldi, Criconia 1, Ceparano 22, Renzi 31, Fall, Chappelli, Ius, Gravaghi 24, Raffaelli 7, Rasio 13, Coach Zanco. Vice Pancotto. Assistente Semplici. Tiri da 2 31% (11/36), tiri da 3 56% (19/34), tiri liberi 68% (19/28)