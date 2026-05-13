La Benacquista si ferma sul più bello e vince Treviglio (86-65): la serie play off si riapre

Sconfitta netta a Treviglio (86-65), la Benacquista Assicurazioni Latina Basket si gioca malissimo il bonus per chiudere la serie nei quarti di finale play off e si prepara alla battaglia di gara 4, sempre in Lombardia, venerdì sera, 15 maggio alle 20.45.

La squadra di Gramenzi è da subito lontana parente della vittoria di gara 2 valsa il 2-0. Se un 5-0 di parziale inziale può essere un dato poco indicativo, la fornice (+11) si allarga sui liberi di Anchisi (24-13), che indirizzano la chiusura di primo quarto totalmente a favore di Treviglio. Altri due liberi, stavolta di Sacchetti fissano il punteggio della prima sirena sul 25-15.

La musica è la stessa nel secondo periodo, che pure parte con la bomba di D’Emidio (25-18), ma è il classico fuoco di paglia, perché a rimanere seriamente scottata è ancora la Benacquista, che all’intervallo lungo ci va sul 45-32.

Il terzo quarto è quello della grande illusione, perché regala un parziale di 18-24. Nelle ultime batture Gallo è preciso nei liberi e il 63-56 dà fiducia nella rimonta finale.

Nemmeno per idea, perché l’ultimo quarto è una debacle dall’inizio alla fine, per un mortificante 21-9, che sancisce un 86-65 senza repliche. La Benacquista fa mea culpa, se ne rammarica e punta dritta a gara 4, intenzionata a non trascinarsi la serie, che può diventare insidiosa.

Treviglio – Benacquista Latina 86-65 (25-15, 25-17, 18-24, 23-9)