La Benacquista si rinforza, arriva l’americano DeMario Mayfield

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta statunitense naturalizzato iracheno DeMario Mayfield che da stasera stessa è a disposizione di coach Sacco e dello staff tecnico per le sedute di allenamento.

Mayfield, guardia/ala classe 1991 per 196 cm di altezza e 95 kg di peso, è reduce dall’esperienza in casa Pallacanestro Orzinuovi (Girone Rosso di Serie A2) iniziata lo scorso 6 ottobre e proseguita fino allo scorso 28 novembre. Con la maglia della squadra della provincia di Brescia, Mayfield ha firmato 15 punti, catturato 4.4 rimbalzi e distribuito 3.1 assist di media in 9 partite disputate.