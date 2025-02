La Benacquista si rinforza con l’arrivo di Costantino Bechi

La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha annunciato ufficialmente di aver siglato un accordo con l’atleta Costantino Bechi, che diventa così un nuovo giocatore della squadra pontina. Playmaker classe 2002 di 186 cm d’altezza, Bechi è reduce da un’ottima prima parte di stagione in maglia di Chieti Basket 1974, squadra militante nello stesso girone del Latina Basket, con cui ha messo a referto 15.8 punti, 4.3 rimbalzi e 6.4 assist di media a partita.

A Latina Costantino ritrova Marco Giancarli, con cui ha condiviso una stagione con gli Herons Montecatini. Il giovane play livornese cresce cestisticamente nel settore giovanile del Don Bosco Livorno, società nella quale esordisce giovanissimo nel campionato di Serie C Gold nella stagione 2018/19, replicando nell’annata successiva in doppio tesseramento con l’Under 18 Eccellenza.

Nel campionato 2020/21 Costantino esordisce in Serie B, a Cecina, dove ha totalizzato 7,8 punti di media mostrando ottime doti e buone percentuali al tiro. Per la stagione successiva viene ingaggiato dalla Libertas Livorno, sempre in Serie B, dove viaggia a 5,5 punti di media in quasi 20 minuti di utilizzo. Nella stessa annata torna anche a vestire la maglia della Pallacanestro Don Bosco con cui, in virtù del doppio tesseramento, ha preso parte al campionato Under 19 Eccellenza. Nella stagione 2022/23 Bechi rimane in Toscana, ma si trasferisce nella vicina Montecatini, sponda Herons, dove chiude l’anno con la salvezza ottenuta ai play-in, contribuendo con 7,5 punti di media in 20,5 minuti di utilizzo ad allacciata di scarpe. Dopo una breve e giovane carriera in terra toscana, nella scorsa stagione per Bechi arriva la prima esperienza “lontano” dalla sua terra, a Ozzano, dove disputa una stagione da protagonista con 12.3 punti di media nel campionato di Serie B Nazionale. La stagione 2024/25 lo vede accasarsi a Chieti, dove ha continuato a mettere in mostra il suo talento e le doti balistiche. Per il proseguo del campionato Bechi vestirà la canotta #2 della Benacquista Assicurazioni Latina Basket.