La Benacquista stasera sul parquet di Cantù. Intanto arriva il giovane Rapetti

Attesa da un’altra trasferta ostica la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, dopo il turno infrasettimanale a Cremona, i nerazzurri affronteranno questa sera sul parquet del PalaDesio, i padroni di casa della blasonata Acqua San Bernardo Cantù. Palla a due alle ore 20:30.

Il match con una delle squadre costruite per puntare al salto di categoria arriva al termine di una settimana decisamente intensa per il club pontino. Alla corte di Coach Sacco da giovedì si è aggiunto lo statunitense DeMario Mayfield, da venerdì il giovane scuola Olimpia Milano, Jacopo Rapetti, sempre venerdì si è arrivati ai saluti con il capitano Aka Fall (già assente nella partita a Cremona) e si è dovuto far fronte ai problemi legati agli infortuni, alcuni recuperati ed altri ancora in corso.

Alla vigilia le parole di coach Gianluca Sacco:

“Giocheremo contro una delle squadre favorite per la promozione in Serie A in un momento per noi di riequilibrio della squadra, di movimenti a livello di roster con l’arrivo di Mayfield, la partenza di Fall e il prossimo inserimento di due giovani. Questi giorni, che ci servono per recuperare dai postumi della sfida con Torino in cui abbiamo dovuto rinunciare al nostro playmaker titolare, e dalla quale altri giocatori ne sono usciti infortunati, e abbiamo visto nel match con Cremona quanto sia difficile giocare con le rotazioni ridotte, coincidono con il weekend in cui affrontiamo Cantù”.

Arrivano anche le parole di Kenneth Viglianisi:

“Sarà una partita tosta per tanti motivi: la caratura dell’avversario, il calore del pubblico canturino, il fatto di giocare in trasferta dopo un turno infrasettimanale disputato sempre in trasferta. Non c’è stato il tempo di recuperare, ma questo non ci impedirà di affrontare Cantù a viso aperto e dando il massimo fino alla fine della gara. Oltre all’impegno, sarà necessaria una totale concentrazione e il giusto atteggiamento, e non mancheranno. Non ci arrendiamo, nessuno di noi si tira mai indietro nelle battaglie. Personalmente sarò contento di rivedere due ex compagni di squadra: Bucarelli e Baldi Rossi”.