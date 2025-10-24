La Benacquista torna a casa, oggi il primo allenamento al PalaBianchini

Un pomeriggio dal sapore speciale per la Benacquista Latina Basket che, dopo due anni, torna a calcare il parquet del PalaBianchini. Il palazzetto, come ben noto, è rimasto chiuso per due stagioni, a causa di gravi problemi statici che hanno portato all’esodo della Benacquista per la regione. Al rientro a casa non potevano mancare anche il sindaco della città di Latina, Matilde Celentano, e l’assessore allo Sport e alle Politiche Giovanili, Andrea Chiarato.

Con questa iniziativa, fortemente voluta dalla prima cittadina, l’Amministrazione comunale ha di fatto espresso vicinanza alla squadra che rappresenta la città nel panorama sportivo della pallacanestro: “Grazie all’avviso pubblico del dipartimento Patrimonio del nostro Comune – ha affermato il sindaco Celentano – è stata data la possibilità di usufruire della struttura di via dei Mille per gli allenamenti. Dopo due anni, il Latina Basket finalmente torna ad allenarsi nella casa naturale. Questa è una prima risposta in attesa del completamento dei lavori all’interno dell’impianto sportivo. Auguro alla squadra, al coach, al presidente Lucio Benacquista, a Sabrina Benacquista e a tutto lo staff di proseguire il campionato nel migliore dei modi come hanno fatto fino ad ora”.

Nel corso dell’incontro con i ragazzi di coach Gramenzi, l’assessore Chiarato si è soffermato sulle tempistiche degli interventi di rigenerazione urbana che interessano la complessità della struttura di via dei Mille: “Per quanto riguarda i lavori del progetto Pnrr ‘M5.22.1’, di adeguamento tecnologico e funzionale del palazzetto dello sport, che comprendono il rifacimento del solaio del bordo vasca della piscina coperta, saranno ultimati la prossima settimana. Il solaio originario è stato demolito e si proceduto con la ricostruzione, che include anche una nuova canalina di scolo, opportunamente dimensionata. Inoltre, si è proceduto alla bonifica di alcune parti impiantistiche e la pulizia dei locali seminterrati. Nel frattempo, sono stati avviati i lavori del progetto Pnrr, denominato ‘M5.2.3’, che hanno già consentito la copertura della piscina outdoor, con la riapertura ad inizio anno, e che proseguono per l’impianto natatorio indoor”.

“Oggi siamo qui al palazzetto per condividere insieme alla squadra di basket questo primo risultato di riapertura della struttura, sia pure parzialmente. I lavori del Pnrr sono a buon punto, mentre è in fase di progettazione l’opera di consolidamento”, ha concluso l’assessore Chiarato, rivolgendo anche lui ai nerazzurri di proseguire il campionato nel migliore dei modi, portando alto il nome della città di Latina.