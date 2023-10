La Benacquista torna a giocare in casa: bisogna uscire dalla crisi

«Conosciamo tutti la forza dei nostri avversari, Trapani è una squadra completa in tutti i ruoli, costruita per vincere il campionato. Noi abbiamo sia la necessità che l’urgenza di pensare a noi stessi, dobbiamo migliorare di giorno in giorno, di partita in partita per riuscire a competere a questo livello e muovere la nostra classifica».

Le parole di Ivan Alipiev: “Sinceramente, sulla carta affronteremo una delle migliori squadre del campionato, se non la migliore, almeno sulla carta. Ognuno di noi è fortemente motivato dal desiderio di dimostrare che possiamo competere con i migliori, a prescindere dal risultato. Questo è un periodo duro per noi, abbiamo le nostre difficoltà, ma sono convinto che stiamo lavorando nella giusta direzione per risolvere i nostri problemi e, potenzialmente, per conquistare la nostra prima vittoria della stagione nel più breve tempo possibile, perché so che ce la meritiamo”.